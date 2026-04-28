Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 28 April 2026 | 20.37 WIB

8 Tanda Anda Bukan Antisosial, Anda Hanya Memiliki Toleransi Rendah terhadap Orang-Orang Dangkal Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki toleransi rendah terhadap orang lain / freepik

JawaPos.com - Sering kali, orang yang tidak suka basa-basi, memilih lingkaran sosial kecil, atau mudah merasa lelah dalam interaksi sosial dianggap “antisosial.” Padahal, dalam banyak kasus, label itu tidak tepat. Bisa jadi Anda bukan menghindari manusia—Anda hanya selektif terhadap kualitas interaksi.

Psikologi modern menunjukkan bahwa preferensi terhadap percakapan yang bermakna dan ketidaksukaan terhadap kedangkalan justru berkaitan dengan kesadaran diri, kedalaman kognitif, dan kecerdasan emosional.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (26/4), terdapat 8 tanda bahwa Anda bukan antisosial—Anda hanya memiliki toleransi rendah terhadap interaksi yang dangkal.

1. Anda Tetap Menikmati Interaksi Sosial yang Bermakna

Orang yang benar-benar antisosial cenderung menghindari hampir semua bentuk interaksi. Sebaliknya, Anda masih menikmati percakapan—asal topiknya dalam, jujur, dan bermakna.

Anda lebih tertarik membahas:

nilai hidup
pengalaman pribadi
ide besar
refleksi diri

Ini menunjukkan kebutuhan akan koneksi psikologis, bukan penolakan terhadap sosial itu sendiri.

2. Anda Cepat Lelah dengan Small Talk

Percakapan seperti:

“lagi apa?”
“cuacanya panas ya”
“udah makan belum?”

terasa menguras energi bagi Anda.

Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan kebutuhan stimulasi kognitif yang lebih tinggi. Otak Anda mencari makna, bukan sekadar pertukaran kata.

Bukan berarti Anda sombong—Anda hanya tidak mendapatkan “nilai” dari interaksi tersebut.

3. Anda Sangat Selektif Memilih Lingkaran Sosial

Anda tidak punya banyak teman, tapi hubungan yang Anda miliki:

dalam
jujur
stabil

Ini bukan tanda isolasi sosial, melainkan bentuk selektivitas sosial adaptif.

Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kedalaman emosional cenderung memilih sedikit hubungan berkualitas tinggi daripada banyak hubungan dangkal.

4. Anda Tidak Tertarik pada Drama Sosial

Gosip, konflik kecil, atau permainan sosial tidak menarik bagi Anda.

Alih-alih terlibat, Anda cenderung:

menjaga jarak
mengamati dari luar
atau menghindarinya sama sekali

Ini menandakan regulasi emosi yang baik, bukan sikap antisosial.

5. Anda Menghargai Keheningan dan Waktu Sendiri

Anda tidak merasa kesepian saat sendiri. Justru, Anda merasa:

lebih tenang
lebih jernih berpikir
lebih terhubung dengan diri sendiri

Dalam psikologi, ini berkaitan dengan introversi sehat, bukan penarikan diri patologis.

6. Anda Mudah “Disconnect” dari Orang yang Tidak Otentik

Ketika seseorang terasa:

berpura-pura
terlalu mencari validasi
tidak tulus

Anda langsung kehilangan minat.

Ini karena Anda memiliki sensitivitas tinggi terhadap ketidakselarasan emosional (emotional incongruence).

7. Anda Lebih Menyukai Percakapan 1-on-1 daripada Keramaian

Bukan karena Anda takut sosial, tetapi karena:

percakapan jadi lebih dalam
Anda bisa benar-benar memahami orang lain
interaksi terasa lebih “nyata”

Keramaian sering kali memicu interaksi superfisial—sesuatu yang tidak Anda nikmati.

8. Anda Tidak Takut Dibilang “Dingin” atau “Berbeda”

Anda mungkin pernah dianggap:

pendiam
sulit didekati
terlalu serius

Namun sebenarnya, Anda hanya:

tidak ingin berpura-pura
tidak ingin menghabiskan energi pada hal yang tidak bermakna

Ini menunjukkan integritas psikologis—Anda memilih keaslian daripada penerimaan sosial semu.

Kesimpulan

Menjadi selektif dalam interaksi sosial bukanlah tanda Anda antisosial. Justru, itu bisa menjadi indikasi bahwa Anda:

memiliki kedalaman berpikir
menghargai kualitas hubungan
dan sadar akan energi emosional Anda

Dalam dunia yang sering mendorong koneksi cepat dan dangkal, memilih kedalaman adalah bentuk keberanian.

Jadi, jika Anda merasa tidak cocok dengan kebanyakan interaksi sosial di sekitar Anda, mungkin masalahnya bukan pada Anda—melainkan pada standar kualitas yang Anda tetapkan.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore