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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 19 Juni 2026 | 15.58 WIB

10 Tanda Stres Berlebihan Menurut Psikologi, Ini Dampak pada Tubuh yang Sering Tidak Disadari

Tanda stres berlebihan dan dampak pada tubuh menurut psikologi / foto : Magnific/ cookie_studio - Image

Tanda stres berlebihan dan dampak pada tubuh menurut psikologi / foto : Magnific/ cookie_studio

JawaPos.com – Psikologi stres berlebihan mengungkap bahwa tanda stres kronis sering kali muncul secara tersembunyi jauh sebelum seseorang menyadari dampak stres pada tubuh dan pikirannya.

Stres yang dibiarkan tanpa penanganan akan mengacaukan hormon dalam tubuh dan menciptakan kondisi fight-or-flight yang terus-menerus merusak kesehatan mental secara perlahan.

Dampak stres pada tubuh jauh lebih luas dari yang dibayangkan dan mencakup gangguan fisik, kognitif, serta emosional yang saling memperburuk satu sama lain.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (19/6), berikut sepuluh tanda stres kronis yang secara psikologi perlu dikenali agar dampak stres pada tubuh dan kesehatan mental bisa segera ditangani dengan tepat.

1. Lebih sering sakit dari biasanya

Stres memiliki hubungan langsung dengan sistem kekebalan tubuh karena hormon stres mengubah cara kerja sel imun sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit.

Jika kamu merasa terus-menerus terkena flu atau sulit pulih dari satu penyakit ke penyakit berikutnya, tubuh kemungkinan besar sedang mengirimkan sinyal peringatan yang penting.

Mengabaikan gejala ini sebagai sekadar alergi biasa bisa berbahaya karena tubuh mungkin sedang merespons tekanan psikologis yang sudah melampaui batas toleransinya.

2. Merasa kelelahan tapi tidak bisa tidur

Stres yang terlalu tinggi secara signifikan memengaruhi kualitas tidur dan dalam kasus terparah bisa berkembang menjadi insomnia jangka pendek maupun kronis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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