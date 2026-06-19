5 Perilaku Tanda Seseorang Sedang Kesulitan Berat tapi Tidak Mau Mengakuinya Menurut Psikologi

Perilaku tanda seseorang sedang kesulitan berat tapi tidak mau mengakuinya menurut psikologi / foto : Magnific/ wirestock
JawaPos.com – Psikologi bahasa tubuh mengungkap bahwa perilaku nonverbal seseorang bisa menjadi tanda seseorang sedang kesulitan jauh sebelum mereka mampu mengungkapkannya dengan kata-kata.
Tanda stres berat sering kali tersembunyi di balik gestur dan ekspresi tubuh yang muncul secara tidak sadar ketika seseorang berada dalam tekanan psikologis yang sangat tinggi.
Perilaku nonverbal yang menjadi tanda seseorang sedang kesulitan ini melampaui sekadar wajah murung atau postur tubuh yang lesu dan memiliki makna psikologi yang jauh lebih dalam.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (19/6), berikut lima perilaku nonverbal yang secara psikologi bahasa tubuh menandakan seseorang tengah mengalami stres berat namun berusaha keras untuk menyembunyikannya.
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1. Tubuh tiba-tiba membeku tanpa bisa bergerak
Respons beku adalah reaksi pertahanan paling purba yang diwariskan secara evolusioner ketika manusia menghadapi ancaman yang terasa sangat mengancam keselamatan mereka.
Ketika seseorang menerima berita yang menghancurkan atau menyadari dirinya dalam situasi yang sangat mengancam, tubuh sering kali membeku seperti tidak bisa bergerak sama sekali.
Tanda seseorang sedang kesulitan ini terlihat dari tubuh yang kaku, tangan mencengkeram benda di sekitar, dan ekspresi kosong yang menandakan guncangan psikologis yang dalam.
2. Tubuh bergoyang maju mundur secara berulang
Perilaku nonverbal berupa gerakan mengayun maju mundur seperti metronom adalah respons menenangkan diri yang muncul secara otomatis saat seseorang mengalami stres berat ekstrem.
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