10 Hal yang Tidak Lagi Ditoleransi Orang Empati Tinggi demi Batasan Diri Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi empath mengungkap bahwa orang yang sangat berempati sering kali mengorbankan kesejahteraan mereka sendiri sebelum akhirnya membangun batasan diri yang lebih kuat.

Seiring bertambahnya usia, orang yang sangat berempati mengembangkan batasan diri yang lebih tegas sebagai bagian penting dari pertumbuhan diri yang tidak bisa ditunda.

Penelitian dalam Development and Psychopathology menunjukkan bahwa internalisasi emosi orang lain adalah faktor risiko nyata bagi kesehatan mental empath dalam jangka panjang.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (19/6), berikut sepuluh hal yang secara psikologi empath tidak lagi ditoleransi oleh orang yang sangat berempati demi batasan diri dan pertumbuhan diri yang berkelanjutan.

1. Selalu tersedia untuk semua orang setiap saat

Orang yang sangat berempati sangat mudah terkuras ketika mereka selalu bisa dijangkau karena itu berarti mereka selalu berada di bawah pengaruh kebutuhan orang lain.

Seiring bertambahnya usia, empath menjadi lebih disengaja dalam menetapkan batasan diri secara fisik maupun digital untuk melindungi energi mereka dari terkuras tanpa henti.

Mereka berhenti membiarkan orang lain beranggapan bahwa ketersediaan mereka adalah hak, terutama ketika itu berdampak buruk pada kesejahteraan mereka sendiri.

2. Bertahan dalam hubungan yang tidak sehat