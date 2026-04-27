7 Keterampilan yang Dulu Universal, Kini Langka dan Terlihat Seperti Keahlian Khusus

Akibatnya, sejumlah keterampilan yang dulu dianggap biasa—bahkan wajib dimiliki hampir semua orang—kini justru menjadi langka. Ironisnya, ketika seseorang masih memilikinya, ia sering dianggap “berbakat” atau memiliki keahlian khusus.



Dilansir dari Expert Editor pada Senin (20/4), terdapat tujuh keterampilan tersebut beserta penjelasannya.



1. Menghafal Tanpa Bantuan Alat



Sebelum era smartphone, kemampuan menghafal adalah kebutuhan sehari-hari. Orang mengingat nomor telepon, alamat, jadwal, bahkan rute perjalanan tanpa bantuan aplikasi.



Kini, hampir semua informasi tersimpan di perangkat digital. Akibatnya, kemampuan menghafal melemah. Seseorang yang mampu mengingat banyak hal—misalnya nomor telepon atau detail percakapan—sering dianggap memiliki daya ingat luar biasa, padahal dulu itu hal biasa.



2. Fokus Mendalam dalam Waktu Lama



Dulu, membaca buku berjam-jam atau mengerjakan satu tugas tanpa gangguan adalah kebiasaan umum. Tidak ada notifikasi, media sosial, atau distraksi digital yang terus-menerus menarik perhatian.



Sekarang, kemampuan untuk benar-benar fokus selama satu atau dua jam tanpa mengecek ponsel terasa seperti “superpower”. Padahal, ini adalah keterampilan dasar yang dulu dimiliki hampir semua orang.



3. Navigasi Tanpa GPS



Sebelum adanya aplikasi peta digital, orang mengandalkan ingatan, peta kertas, atau bertanya kepada orang lain untuk menemukan jalan.



Hari ini, banyak orang merasa tersesat hanya karena sinyal hilang. Kemampuan membaca arah, memahami peta, dan mengingat rute kini menjadi langka—dan sering dianggap sebagai keahlian khusus.



4. Komunikasi Tatap Muka yang Mendalam



Percakapan panjang dan bermakna dulu adalah bagian penting dari kehidupan sosial. Orang terbiasa mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespons dengan empati.



Sekarang, komunikasi sering dipersingkat menjadi pesan singkat, emoji, atau voice note. Mereka yang mampu berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan membangun koneksi emosional secara langsung sering terlihat sangat menonjol.



5. Kesabaran dan Kemampuan Menunda Kepuasan



Dulu, banyak hal membutuhkan waktu: menunggu surat, menabung untuk membeli sesuatu, atau belajar keterampilan secara bertahap.



Di era serba instan, ekspektasi berubah. Segala sesuatu diharapkan cepat. Akibatnya, kesabaran menjadi langka. Orang yang mampu menunggu, konsisten, dan tidak mudah menyerah kini sering dianggap memiliki mentalitas yang “istimewa”.



6. Keterampilan Manual dan Praktis



Generasi sebelumnya terbiasa memperbaiki barang sendiri—dari peralatan rumah tangga hingga kendaraan sederhana. Mereka juga memiliki keterampilan dasar seperti menjahit, memasak dari nol, atau berkebun.



Saat ini, banyak orang lebih memilih membeli baru atau menggunakan jasa profesional. Keterampilan manual yang dulu umum kini terlihat seperti keahlian khusus, bahkan bisa menjadi profesi bernilai tinggi.



7. Membaca dan Menulis Panjang dengan Baik



Dulu, membaca buku dan menulis panjang adalah bagian dari pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Orang terbiasa menyusun argumen, menulis surat panjang, dan memahami teks kompleks.



Kini, budaya serba cepat membuat banyak orang lebih nyaman dengan konten singkat. Kemampuan membaca mendalam dan menulis secara terstruktur menjadi semakin langka—padahal ini adalah fondasi berpikir kritis.



Penutup



Menariknya, keterampilan-keterampilan ini tidak benar-benar hilang—hanya tidak lagi dilatih secara konsisten. Dalam dunia modern, siapa pun yang menguasainya kembali akan memiliki keunggulan besar.