Pria yang Telah Kehilangan Semangat Hidup, Biasanya Melakukan 8 Hal Ini Setiap Hari Dan Semua Orang Sering Salah Mengiranya

seseorang yang kehilangan semangat hidup./Freepik/DC Studio
JawaPos.com - Di mata orang lain, seseorang yang tampak tenang, tidak banyak mengeluh, dan menjalani hidup dengan rutinitas sederhana sering dianggap sebagai pribadi yang “sudah puas dengan hidupnya.”
Namun, psikologi menunjukkan bahwa tidak semua ketenangan adalah tanda kepuasan. Dalam banyak kasus, itu justru bisa menjadi sinyal halus bahwa seseorang—terutama pria—sedang kehilangan semangat hidupnya.
Berbeda dengan perempuan yang cenderung lebih ekspresif secara emosional, banyak pria dibesarkan dengan pola pikir untuk menahan perasaan, tidak mengeluh, dan tetap “kuat.” Akibatnya, kelelahan mental atau kehilangan arah hidup sering tersembunyi di balik kebiasaan sehari-hari yang tampak normal.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (20/4), terdapat delapan hal yang sering dilakukan pria yang diam-diam telah kehilangan semangat hidup—dan mengapa hal ini sering disalahartikan sebagai rasa puas.
1. Menjalani Rutinitas Tanpa Antusiasme
Mereka bangun, bekerja, makan, dan tidur—mengulangi siklus yang sama setiap hari tanpa ada rasa antusias. Dari luar, ini terlihat seperti kedisiplinan atau kestabilan hidup.
Padahal, secara psikologis, ini bisa menjadi tanda autopilot mode, di mana seseorang berhenti benar-benar “hidup” dan hanya sekadar “berfungsi.”
2. Tidak Lagi Memiliki Tujuan Jangka Panjang
Ketika ditanya tentang masa depan, mereka cenderung menjawab datar atau menghindari topik tersebut. Bukan karena mereka sudah “puas,” tetapi karena mereka sudah kehilangan dorongan untuk bermimpi. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan kondisi learned helplessness, yaitu perasaan bahwa usaha tidak lagi membawa perubahan.
3. Menghindari Tantangan Baru
Pria yang kehilangan semangat hidup biasanya enggan mencoba hal baru. Mereka memilih zona nyaman yang sempit, bukan karena itu memuaskan, tetapi karena mereka tidak punya energi mental untuk menghadapi kemungkinan gagal.
4. Terlihat Tenang, Tapi Sebenarnya Mati Rasa
Banyak orang mengira ketenangan adalah tanda kedewasaan atau kebijaksanaan. Namun, dalam beberapa kasus, itu adalah bentuk emotional numbness—ketika seseorang tidak lagi merasakan emosi secara mendalam, baik bahagia maupun sedih.
5. Mengurangi Interaksi Sosial
Mereka mulai jarang berkumpul dengan teman, tidak tertarik pada percakapan, atau hanya hadir secara fisik tanpa benar-benar terlibat. Ini sering disalahartikan sebagai sifat introvert atau “lebih selektif,” padahal bisa jadi itu tanda kelelahan emosional.
6. Tidak Lagi Merawat Diri dengan Maksimal
Perubahan kecil seperti berpakaian seadanya, kurang peduli pada penampilan, atau menunda hal-hal penting sering muncul. Orang lain mungkin melihat ini sebagai kesederhanaan, padahal bisa menjadi tanda menurunnya harga diri dan motivasi.
7. Menghabiskan Waktu dengan Distraksi Pasif
Scrolling media sosial berjam-jam, menonton tanpa henti, atau bermain game secara berlebihan bukan selalu bentuk hiburan. Dalam banyak kasus, ini adalah cara untuk menghindari realitas yang terasa kosong atau tidak bermakna.
8. Mengatakan “Aku Baik-Baik Saja” Terlalu Sering
Kalimat ini menjadi tameng. Mereka tidak ingin dianggap lemah, jadi memilih untuk menutup diri. Ironisnya, semakin sering kalimat ini diucapkan, semakin besar kemungkinan ada sesuatu yang sebenarnya tidak baik-baik saja.
Mengapa Ini Sering Disalahartikan sebagai Kepuasan?
Secara sosial, pria sering dipuji karena stabil, tidak emosional, dan “tidak banyak drama.” Standar ini membuat banyak tanda kehilangan semangat hidup terlihat seperti kualitas positif. Orang lain melihat ketenangan, padahal yang terjadi adalah kelelahan batin.
Dalam psikologi, perbedaan antara contentment (kepuasan sejati) dan resignation (pasrah tanpa harapan) sangat tipis dari luar, tetapi sangat berbeda dari dalam. Kepuasan sejati masih memiliki rasa syukur dan makna, sedangkan resignation ditandai dengan kehilangan arah dan energi.
Penutup: Memahami, Bukan Menghakimi
Penting untuk menyadari bahwa tidak semua yang terlihat “baik-baik saja” benar-benar baik. Jika kamu melihat tanda-tanda ini pada seseorang—atau bahkan pada dirimu sendiri—itu bukan berarti semuanya sudah berakhir. Justru itu bisa menjadi titik awal untuk kembali mengenali diri, mencari makna, dan membangun ulang semangat hidup.
Kadang, yang dibutuhkan bukan perubahan besar, tetapi keberanian untuk mengakui:
