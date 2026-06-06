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Rabbany Wanadriani
Minggu, 7 Juni 2026 | 04.39 WIB

Tanpa Kata-kata, Ini 8 Tanda Seorang Pria Bakal Selalu Mencintai Anda

Ilustrasi seseorang pria yang mencintai seorang wanita dengan tulus (Freepik/Thanyakij-12) - Image

Ilustrasi seseorang pria yang mencintai seorang wanita dengan tulus (Freepik/Thanyakij-12)

JawaPos.com - Tidak semua pria menunjukkan rasa cintanya melalui kata-kata manis atau sikap romantis yang mencolok seperti yang sering digambarkan dalam film dan drama. Banyak pria justru mengekspresikan perasaannya lewat tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu.

Sering kali, pria yang benar-benar mencintai seseorang sepenuh hati memilih menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang tenang, tulus, dan tidak berlebihan. Meskipun terlihat biasa, tindakan-tindakan kecil tersebut dapat menjadi bukti kuat dari perasaan yang mendalam.

Mengutip Expert Editor, terdapat delapan tanda yang menunjukkan seorang pria akan terus mencintai Anda, bahkan ketika Anda mungkin belum menyadari sepenuhnya makna di balik sikapnya.

1. Dia hadir untukmu

Cinta seorang pria menjadi paling nyata di saat-saat hidup terasa berat. Bukan saat-saat menyenangkan.

Ini dilakukan ketika Anda kewalahan, takut, sakit, berduka, atau kelelahan.

Jika dia muncul pada saat-saat itu tanpa perlu diminta, itu memberi tahu Anda pasanganmu dapat diandalkan.

2. Dia memikirkan masa depanmu

Seorang pria bisa menikmati kebersamaan dengan seseorang tanpa benar-benar membayangkan masa depan bersamanya.

Namun, ketika dia mencintaimu dalam jangka panjang, Anda akan menyadari perubahannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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