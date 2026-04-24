5 Kebiasaan Mindfulness yang Ubah Energi Lebih Baik Sepanjang Hari Menurut Psikologi

JawaPos.com – Mindfulness bukan sekadar duduk diam dan mencari ketenangan, melainkan cara nyata untuk menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.

Secara psikologi, pikiran yang terus-menerus terpecah dan penuh kekhawatiran menguras energi layaknya aplikasi ponsel yang lupa ditutup.

Kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran terbukti lebih efektif mengubah suasana hati dibandingkan suplemen atau sistem produktivitas apa pun.

Energi yang kamu miliki setiap hari bukan kuantitas tetap, melainkan sesuatu yang dibentuk oleh kualitas perhatian yang kamu berikan.

Dilansir dari laman Hack Spirit pada Jumat (24/4), berikut lima kebiasaan mindfulness sederhana yang secara diam-diam mengubah cara seseorang merasakan hidupnya dari pagi hingga malam.

1. Jangkar pagi hari

Beberapa menit pertama setelah bangun tidur menentukan bagaimana seluruh hari akan berjalan bagi seseorang.

Sebelum menyentuh ponsel, ambil lima napas sadar dan tetapkan satu niat sederhana untuk hari ini, misalnya "sabar" atau "fokus."

Langkah kecil yang memakan waktu kurang dari enam puluh detik ini menggeser pikiran dari mode reaktif menjadi lebih terarah.