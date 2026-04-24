5 Kebiasaan Mindfulness yang Ubah Energi Lebih Baik Sepanjang Hari Menurut Psikologi

Kebiasaan mindfulness yang ubah energi lebih baik kata Psikologi.
JawaPos.com – Mindfulness bukan sekadar duduk diam dan mencari ketenangan, melainkan cara nyata untuk menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.
Secara psikologi, pikiran yang terus-menerus terpecah dan penuh kekhawatiran menguras energi layaknya aplikasi ponsel yang lupa ditutup.
Kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran terbukti lebih efektif mengubah suasana hati dibandingkan suplemen atau sistem produktivitas apa pun.
Energi yang kamu miliki setiap hari bukan kuantitas tetap, melainkan sesuatu yang dibentuk oleh kualitas perhatian yang kamu berikan.
Dilansir dari laman Hack Spirit pada Jumat (24/4), berikut lima kebiasaan mindfulness sederhana yang secara diam-diam mengubah cara seseorang merasakan hidupnya dari pagi hingga malam.
1. Jangkar pagi hari
Beberapa menit pertama setelah bangun tidur menentukan bagaimana seluruh hari akan berjalan bagi seseorang.
Sebelum menyentuh ponsel, ambil lima napas sadar dan tetapkan satu niat sederhana untuk hari ini, misalnya "sabar" atau "fokus."
Langkah kecil yang memakan waktu kurang dari enam puluh detik ini menggeser pikiran dari mode reaktif menjadi lebih terarah.
2. Reset perhatian di tengah hari
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya