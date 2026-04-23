Full Cuan! 9 Kebiasaan yang Datangkan Banyak Uang dan Finansial Menurut Psikologi

JawaPos.com – Banyak orang memandang urusan uang sebagai beban berat yang melelahkan dan penuh tekanan setiap harinya.

Namun secara psikologi, cara pandang terhadap finansial justru menjadi penentu utama seberapa banyak yang bisa diraih seseorang.

Mereka yang berhasil membangun kebebasan finansial bukan karena lebih beruntung, melainkan karena memiliki kebiasaan yang berbeda.

Baca Juga:11 Kebiasaan Unik yang Menarik Banyak Uang dan Rezeki Menurut Psikologi

Uang sejatinya adalah alat kreatif yang bisa dinikmati prosesnya, bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (23/4), berikut sembilan kebiasaan kecil yang terbukti mampu mendatangkan lebih banyak pemasukan bagi siapa saja yang mau menerapkannya.

1. Memperbarui komitmen untuk menghasilkan lebih banyak

Kebanyakan orang tidak pernah benar-benar berkomitmen pada penciptaan pendapatan, lalu heran mengapa hasilnya tidak pernah berubah.

Menuliskan tujuan finansial setiap hari adalah cara efektif untuk terus menyalakan semangat dan memperkuat niat tersebut.

Komitmen yang diperbarui secara konsisten menciptakan energi yang diperlukan untuk terus bergerak menuju tujuan yang diinginkan.