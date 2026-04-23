Orang yang Tetap Tenang dalam Situasi Stres Biasanya Memiliki 5 Ciri Kepribadian Ini

Ilustrasi orang tenang meski stress. (jcomp/freepik.com)
JawaPos.com - Setiap orang mengalami stres, tetapi orang menanggapinya dengan cara yang sangat berbeda. Sementara beberapa individu menjadi kewalahan atau reaktif pada saat-saat tegang, yang lain tampaknya mempertahankan kehadiran yang tenang dan tenang bahkan ketika hal-hal di sekitar mereka terasa kacau.
Ketenangan seperti itu sering kali terlihat mudah dari luar, tetapi jarang terjadi secara kebetulan. Psikolog yang mempelajari regulasi emosi secara konsisten menemukan bahwa kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan terkait erat dengan ciri-ciri kepribadian dan kebiasaan mental tertentu.
Orang-orang ini tidak kebal terhadap stres. Sebaliknya, mereka cenderung mendekati situasi sulit dengan pola pikir yang memungkinkan mereka untuk berpikir jernih daripada bereaksi secara impulsif.
Seiring waktu, kebiasaan tersebut membentuk cara mereka menangani tantangan, hubungan, dan kemunduran yang tidak terduga.
Dilansir dari yourtango pada Rabu, (23/4), orang yang tetap tenang dalam situasi stres biasanya memiliki 5 ciri kepribadian berikut:
1. Mereka berhenti sejenak sebelum bereaksi
Orang yang tetap tenang selama situasi stres sering kali mengembangkan kebiasaan membuat jeda kecil antara rangsangan dan respons. Momen keragu-raguan itu memberi waktu pada otak untuk beralih dari reaksi emosional ke pemikiran yang lebih disengaja.
Individu yang berhenti sejenak sebelum merespons lebih mampu mengevaluasi situasi secara rasional. Alih-alih langsung bereaksi terhadap perasaan terkuat saat itu, mereka menilai apa yang sebenarnya terjadi.
Jeda ini bisa hanya beberapa detik, tetapi itu membuat perbedaan yang nyata. Ini memungkinkan mereka untuk memilih respons mereka daripada membiarkan stres mendiktekannya.
2. Mereka fokus pada apa yang dapat mereka kendalikan
