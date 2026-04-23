11 Perilaku Sangat Langka yang Hanya Ditemukan pada Wanita Bahagia Menikah, Nomor 2 Paling Disukai Pasangan!

JawaPos.com - Istri bahagia, hidup bahagia? Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Marriage and Family berpendapat bahwa ada banyak kebenaran dalam pepatah tersebut, menemukan bahwa semakin bahagia seorang istri dalam pernikahannya, semakin baik kemungkinan hubungan tersebut, dan semakin aman perasaan pasangannya.

Jadi, bagaimana Anda bisa benar-benar tahu kapan seorang wanita bahagia dalam pernikahannya, alih-alih tampil demi anak-anaknya atau melamun tentang melajang terus-menerus di benaknya?

Sebenarnya ada perilaku langka tertentu yang hanya ditemukan pada wanita yang menikah bahagia.

Dilansir dari Yourtango pada Rabu (23/4), berikut adalah 11 perilaku yang sangat langka yang hanya ditemukan pada wanita yang menikah bahagia:

1. Mereka melihat tindakan, bukan potensi

Alih-alih meromantisasi versi pasangannya dari tahun-tahun sebelumnya atau mencoba memberi mereka keuntungan dari keraguan ketika mereka mengingkari janji, wanita dalam pernikahan yang paling bahagia tidak mencari potensi.

Mereka berharap pasangan mereka untuk muncul setiap hari di aman cara. Tentu saja, itu tidak berarti mereka tidak memberikan rahmat atau mengakui kesalahan dari tempat kebaikan, tetapi mereka tidak mengacaukan kenyataan dengan versi romantis dari kehidupan mereka sendiri.

Seperti yang dijelaskan oleh sebuah penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Population, stabilitas perkawinan setiap hari inilah yang benar-benar memprediksi kepuasan dan kebahagiaan.