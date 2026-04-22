7 Kesalahan Ini Tak Boleh Dilakukan Jika Anda Ingin Terdengar Lebih Cerdas dan Pintar saat Berbicara, Apa Saja?

JawaPos.com – Berbicara dengan cerdas tidak berarti harus memakai kata-kata yang sulit atau kalimat yang berbelit-belit. Yang lebih penting adalah memahami serta menghindari kesalahan umum yang bisa menurunkan kredibilitas Anda. Mengutip Geediting, berikut tujuh kesalahan yang sebaiknya dihindari agar Anda terdengar lebih cerdas saat berbicara. 1. Menghindari kata-kata pengisi Menggunakan kata 'mmm', 'eeee', atau 'tahu nggak sih?' Ini adalah kesalahan umum yang dilakukan banyak orang tanpa menyadarinya. Sisipan kecil ini, yang dikenal sebagai kata-kata pengisi bisa berdampak signifikan pada cara orang lain menilai kecerdasan dan kredibilitas saat Anda berbicara. Kata-kata ini cenderung membuat Anda tampak kurang percaya diri dan mengalihkan perhatian dari poin utama yang ingin disampaikan. 2. Penggunaan jargon secara berlebihan Kunci untuk terdengar lebih cerdas bukanlah dengan menggunakan kata-kata jargon yang hanya dimengerti oleh sedikit orang. Melainkan dengan menyampaikan pikiran secara jelas dan sederhana sehingga semua orang dapat memahaminya. 3. Salah mengucapkan kata-kata Salah mengucapkan kata dapat memengaruhi cara orang lain menilai kemampuan intelektual dan kredibilitas profesional Anda. Sangat penting untuk selalu memeriksa ulang pengucapan kata-kata yang tidak dikenal sebelum menggunakannya dalam percakapan. Mungkin ini tampak seperti detail kecil, tetapi dapat membuat perbedaan besar dalam cara orang lain menilai Anda.