Psikologi Orang yang Makan Lambat Memiliki 7 Ciri Ini, Anda Termasuk?

JawaPos.com – Beberapa orang tampak menikmati setiap suapan, sementara yang lain melahap makan sambil bermain handphone.

Ternyata, ada psikologi menarik di balik ini.

Orang yang makan perlahan cenderung memiliki ciri kepribadian tertentu yang berpusat pada kehadiran dan kesadaran penuh.

Dilansir geediting, berikut tujuh ciri utama yang cenderung dimiliki oleh orang yang makan lambat dan perlahan.

1. Mereka penuh perhatian

Orang yang makan perlahan mendapatkan skor lebih tinggi dalam penilaian kesadaran penuh (mindfulness).

Mereka tidak hanya hadir selama makan, kesadaran ini meluas ke area lain dalam kehidupannya.

Mereka memperhatikan pikiran, perasaan, dan sensasi tanpa langsung bereaksi terhadapnya.

2. Mereka memiliki pengaturan emosi yang baik