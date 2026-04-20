6 Kebiasaan Orang Elit yang Bikin Sukses Berkat Mindset dan Produktivitas Unik, Psikologi Membuktikan!

Kebiasaan bikin sukses berkat mindset dan produktivitas unik kata Psikologi. / Freepik
JawaPos.com – Hanya segelintir orang yang berhasil mencapai puncak karena mereka melakukan hal-hal yang kebanyakan orang hindari.
Psikologi modern mengungkap bahwa pola pikir atau mindset seseorang menentukan seberapa jauh ia bisa melangkah.
Kebiasaan-kebiasaan yang tampak sederhana ternyata menjadi pembeda utama antara mereka yang sukses dan yang tidak.
Tingkat produktivitas seseorang tidak ditentukan oleh bakat, melainkan oleh konsistensi tindakan yang dilakukan setiap harinya.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (20/4), dijelaskan berikut enam kebiasaan dasar yang membedakan kelompok elite dari mayoritas orang pada umumnya.
. 1. Bertahan dengan satu hal selama 30 hari
Melakukan hal yang sama setiap hari selama sebulan penuh adalah sesuatu yang sangat jarang dilakukan orang.
Keunggulan nyata didapat bukan dari cara yang curang, melainkan dari dedikasi yang lebih besar di satu bidang.
Tindakan yang diulang secara konsisten akan terakumulasi menjadi hasil besar seiring berjalannya waktu.
Ini berlaku untuk menulis, berolahraga, membuat konten, belajar bahasa, atau menjalin koneksi baru.
