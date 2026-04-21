Jika Anda Menikmati 7 Aktivitas Ini, Selera Anda Jauh Lebih Baik daripada Orang Kebanyakan Menurut Psikologi

Namun, dalam psikologi, selera bukan sekadar preferensi acak. Ia sering mencerminkan kedalaman berpikir, sensitivitas emosional, serta keterbukaan terhadap pengalaman baru.



Menariknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang dengan “selera tinggi” cenderung memiliki pola perilaku tertentu. Mereka tidak hanya menikmati hal-hal yang umum, tetapi juga aktivitas yang merangsang pikiran, memperkaya emosi, dan memperluas perspektif.



Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (14/4), jika Anda merasa terhubung dengan beberapa aktivitas berikut, bisa jadi selera Anda memang berada di atas rata-rata.



1. Menikmati Kesendirian yang Berkualitas



Banyak orang menghindari kesendirian karena merasa bosan atau tidak nyaman. Namun, secara psikologis, kemampuan untuk menikmati waktu sendiri adalah tanda kedewasaan emosional dan kecerdasan reflektif.



Orang dengan selera tinggi biasanya:



Tidak bergantung pada stimulasi eksternal terus-menerus

Nyaman dengan pikiran mereka sendiri

Menggunakan waktu sendiri untuk refleksi, membaca, atau berkarya



Kesendirian bagi mereka bukan kekosongan, melainkan ruang untuk berkembang.



2. Menyukai Diskusi Mendalam, Bukan Sekadar Obrolan Ringan



Jika Anda lebih tertarik membahas makna hidup, ide besar, atau perspektif unik dibanding gosip atau basa-basi, itu tanda kuat selera intelektual yang tinggi.



Psikologi mengaitkan ini dengan:



Openness to experience (keterbukaan terhadap pengalaman)

Rasa ingin tahu yang tinggi

Kemampuan berpikir abstrak



Orang seperti ini cenderung mencari percakapan yang memberi makna, bukan sekadar hiburan sesaat.



3. Menghargai Seni, Musik, atau Sastra Secara Mendalam



Bukan sekadar “suka”, tetapi benar-benar merasakan dan merenungkan karya seni—itulah ciri khas selera yang lebih halus.



Misalnya:



Mendengarkan musik sambil memahami emosi di baliknya

Menikmati film karena pesan dan simbolismenya

Membaca buku yang menantang pemikiran



Psikologi menunjukkan bahwa sensitivitas terhadap seni berkaitan erat dengan empati dan kecerdasan emosional.



4. Lebih Memilih Kualitas daripada Kuantitas



Orang dengan selera tinggi cenderung tidak mudah terkesan oleh hal-hal yang berlebihan atau populer semata. Mereka lebih menghargai kualitas, bahkan jika itu berarti lebih sedikit.



Contohnya:



Memilih beberapa teman dekat daripada banyak kenalan

Menikmati satu buku bagus daripada banyak bacaan dangkal

Lebih suka pengalaman bermakna daripada sekadar tren



Ini menunjukkan kemampuan evaluasi yang lebih tajam dan kesadaran diri yang kuat.



5. Tertarik pada Hal-Hal yang Kompleks



Jika Anda menikmati sesuatu yang membutuhkan pemikiran ekstra—seperti film dengan alur rumit, buku filsafat, atau konsep abstrak—itu adalah indikator selera yang berkembang.



Menurut psikologi kognitif:



Otak Anda menikmati tantangan

Anda memiliki toleransi tinggi terhadap ambiguitas

Anda tidak membutuhkan segalanya menjadi sederhana atau instan



Hal ini sering ditemukan pada individu dengan kemampuan berpikir kritis yang baik.



6. Tidak Mudah Terpengaruh Tren



Selera tinggi sering kali berarti memiliki standar sendiri, bukan sekadar mengikuti apa yang sedang populer.



Orang seperti ini:



Tidak merasa perlu menyukai sesuatu hanya karena banyak orang menyukainya

Lebih percaya pada penilaian pribadi

Memiliki identitas yang kuat



Ini berkaitan dengan self-concept clarity—kejelasan tentang siapa diri Anda sebenarnya.



7. Menikmati Proses Belajar Seumur Hidup



Salah satu tanda paling kuat dari selera yang “lebih baik” adalah kecintaan terhadap pembelajaran.



Bukan karena kewajiban, tetapi karena:



Rasa ingin tahu yang tulus

Keinginan untuk terus berkembang

Kepuasan dari memahami sesuatu yang baru



Psikologi menyebut ini sebagai growth mindset—pola pikir yang melihat kemampuan sebagai sesuatu yang bisa terus dikembangkan.



Kesimpulan



Selera bukan tentang menjadi “lebih tinggi” dalam arti elit atau eksklusif. Sebaliknya, ia mencerminkan kedalaman pengalaman, cara berpikir, dan hubungan Anda dengan dunia.



Jika Anda menikmati aktivitas-aktivitas di atas, kemungkinan besar Anda:



Lebih reflektif

Lebih terbuka terhadap pengalaman

Lebih sadar akan makna di balik hal-hal kecil