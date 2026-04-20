JawaPos.com - Pernikahan tidak pernah mudah dan membutuhkan kerja terus-menerus. Apakah pasangan telah bersama selama bertahun-tahun atau puluhan tahun, yang paling sehat dari mereka semua tahu bahwa menjadikan hubungan sebagai prioritas utama sangat penting untuk keberhasilannya.

Mereka tidak membiarkannya tergelincir; sebaliknya, mereka tahu bahan-bahan yang diperlukan untuk menjaga satu sama lain tetap puas, bahagia, sehat, dan puas.

Seperti yang diamati oleh filsuf Paul Tillich, "Setiap hubungan yang mendalam dengan manusia lain membutuhkan kewaspadaan dan nutrisi."Namun seiring dengan hal-hal mendasar, pasangan yang sangat sukses mengetahui rahasia memiliki hubungan yang baik.

Baik itu mempraktikkan pengampunan atau memiliki nilai-nilai bersama, semuanya terbukti dalam pernikahan mereka yang sehat dan stabil.

Dilansir dari yourtango pada Senin (20/4), pasangan yang sangat sukses mengetahui 10 rahasia memiliki hubungan yang baik ini

1. Nikmati satu sama lain

Sesederhana itu. Pasangan yang sukses tahu bahwa bukan rahasia lagi bahwa hubungan yang baik melibatkan menikmati kebersamaan, berbicara, dan melakukan sesuatu bersama.

Ringo Starr, yang telah menikah dengan istrinya Barbara selama lebih dari empat dekade, mengatakan bahwa rahasia umur panjang pernikahan mereka adalah: "Kami menghabiskan banyak waktu bersama. Itu kesepakatannya."