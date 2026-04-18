7 Kebiasaan Perempuan Berkarisma Tinggi Menurut Psikologi, Hal Ini yang Bikin Orang Tak Bisa Berhenti Kagum

JawaPos.com – Kebiasaan sehari-hari ternyata menjadi cerminan nyata dari karisma yang dimiliki seorang perempuan secara alami.

Psikologi membuktikan bahwa daya tarik sejati bukan soal penampilan fisik, melainkan tentang cara seseorang hadir dan berinteraksi.

Perempuan yang berkarisma tinggi memiliki kebiasaan-kebiasaan unik yang membuat orang lain merasa tertarik dan nyaman berada di dekatnya.

Memahami psikologi di balik karisma perempuan bisa membantu siapa saja untuk mengembangkan daya tarik interpersonal yang lebih kuat.

Baca Juga:7 Kebiasaan yang Sering Dianggap Remeh namun Dapat Merusak Otak Saat Usia 50 Tahun Keatas

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (18/4), dijelaskan tujuh kebiasaan kebiasaan perempuan berkarisma tinggi menurut Psikologi.

1. Membuat orang lain merasa menarik dan diperhatikan

Menunjukkan ketertarikan yang tulus kepada lawan bicara adalah salah satu cara paling efektif membangun koneksi emosional yang kuat.

Ungkapan sederhana seperti "ceritakan lebih lanjut" disertai kontak mata yang hangat mampu membuat seseorang merasa benar-benar dihargai.

Riset membuktikan bahwa kontak mata yang tulus dapat memicu rasa ketertarikan dan kedekatan antara dua orang secara signifikan.