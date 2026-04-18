8 Kebiasaan Kreatif yang Bisa Mengantarmu Menuju Kesuksesan Besar, Menurut Psikologi

Banyak orang keliru beranggapan bahwa kesuksesan besar hanya bisa diraih melalui perubahan drastis dan bakat luar biasa.

Padahal, psikologi di balik kesuksesan sejati justru bertumpu pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

Kebiasaan kreatif sederhana yang dijalankan terus-menerus terbukti menghasilkan dampak jauh lebih besar dibanding kerja keras sesaat.

Mereka yang berhasil meraih sukses hampir selalu meninggalkan jejak panjang berupa karya-karya konsisten yang dibangun dari rutinitas kreatif.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (18/4), dijelaskan delapan kebiasaan kreatif yang bisa mengantarmu menuju kesuksesan besar menurut Psikologi.

1. Menulis dan membagikan minimal 200 kata setiap hari

Menulis bukan hanya aktivitas milik para penulis profesional, melainkan kebiasaan penting bagi siapa saja.

Menulis secara rutin dan mempublikasikannya secara terbuka melatih kedisiplinan yang berdampak luas ke berbagai aspek kehidupan.

Kebiasaan ini membuka peluang baru seperti jaringan profesional, klien potensial, hingga berbagai kesempatan karier yang tidak terduga.