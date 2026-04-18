7 Kebiasaan yang Sering Dianggap Remeh namun Dapat Merusak Otak Saat Usia 50 Tahun Keatas

JawaPos.com – Seiring bertambahnya usia, perubahan pada tubuh dan pikiran adalah hal yang wajar.

Daya ingat seseorang mungkin mulai melemah dan ketajaman berpikir juga mulai berkurang saat usia senja.

Namun, perlu kita tahu bahwa ada beberapa kebiasaan yang sering diabaikan, justru membuat fungsi kognitif berkurang.

Kebiasaan ini tergolong kebiasaan sederhana, tapi efeknya sangat besar bagi kesehatan otak seseorang.

Dilansir dari Your Tango, ada tujuh kebiasaan yang dianggap remeh namun dapat merusak otak saat usia 50 tahunan.

1. Terlalu Sering Menyendiri

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dan otak kita sangat bergantung pada interaksi dengan orang lain.

Oleh karena itu, semakin jarang seseorang bersosialisasi, semakin rentan mereka untuk pikun dan mengalami kerusakan otak.

Ini karena kesepian kronis bukan hanya memicu depresi, tapi juga meningkatkan risiko demensia secara signifikan.