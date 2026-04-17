Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
17 April 2026, 15.07 WIB

Kenali Gaya Avoidant dalam Hubungan: Keinginan, Ketakutan dan Tips Menghadapinya Menurut Psikologi

Dilansir dari simplyphysicology, inilah beberapa hal yang dilakukan oleh orang avoidant.

1. Menginginkan Pasangan yang Mandiri

Orang dengan kecenderungan avoidant biasanya tertarik pada pasangan yang tidak terlalu bergantung secara emosional.

Mereka menyukai sosok yang percaya diri, punya kehidupan sendiri, dan mampu mengatur emosi dengan baik.

Komunikasi yang jelas dan tidak berbelit juga menjadi nilai penting. Mereka cenderung menghindari drama atau ketidakpastian.

Intinya, mereka ingin hubungan yang tenang, stabil, dan saling menghargai batasan.

2. Cara Mereka Menunjukkan Perasaan

Berbeda dari kebanyakan orang, avoidant jarang mengungkapkan perasaan lewat kata-kata. Mereka lebih sering menunjukkan perhatian melalui tindakan.

Misalnya, membantu menyelesaikan masalah, meluangkan waktu bersama, atau melakukan hal kecil yang membuat pasangan nyaman.

Bahkan, memberi ruang dan tidak terlalu menuntut juga dianggap sebagai bentuk kasih sayang bagi mereka.

3. Hal yang Paling Mereka Takuti

Ketakutan terbesar individu avoidant adalah kehilangan kebebasan. Mereka tidak nyaman jika merasa terlalu ditekan untuk dekat, dipaksa membuka diri atau selalu harus bersama.

Selain itu, konflik emosional yang berlebihan, kritik tajam atau hubungan yang tidak stabil juga bisa membuat mereka memilih menjauh.

Mereka cenderung melindungi diri dari situasi yang dianggap melelahkan secara emosional.

4. Cara Menjalin Hubungan yang Sehat

Kunci menghadapi pasangan avoidant adalah keseimbangan. Berikan ruang, tetapi tetap hadir. Tunjukkan kepedulian tanpa memaksa.

Kesabaran sangat penting, karena mereka membutuhkan waktu untuk percaya. Ketika sudah merasa aman, individu avoidant biasanya akan mulai membuka diri secara perlahan.

5. Saat Avoidant Jatuh Cinta

Meski terlihat menjaga jarak, avoidant tetap bisa jatuh cinta. Saat itu terjadi, mereka akan mulai menunjukkan perubahan, seperti lebih sering menghubungi, mengajak bertemu atau berbagi cerita pribadi.

Meskipun tidak selalu terlihat dramatis, tindakan-tindakan kecil tersebut adalah tanda bahwa mereka benar-benar peduli.

Bagi individu avoidant, membuka diri adalah langkah besar dan itu hanya dilakukan kepada orang yang mereka percaya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Benarkah Avoidant Attachment Bisa Makin Parah Seiring Usia, Ini Faktanya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Benarkah Avoidant Attachment Bisa Makin Parah Seiring Usia, Ini Faktanya Menurut Psikologi

17 April 2026, 14.31 WIB

Pacaran dengan Orang Avoidant Membuat Hubungan Terlihat Tenang, Tapi Berjarak: Ini Penjelasannya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Pacaran dengan Orang Avoidant Membuat Hubungan Terlihat Tenang, Tapi Berjarak: Ini Penjelasannya Menurut Psikologi

16 April 2026, 16.15 WIB

4 Zodiak Paling Avoidant, Luka Akan Penolakan Membuat Mereka Sulit Percaya Pada Orang Lain - Image
Zodiak

4 Zodiak Paling Avoidant, Luka Akan Penolakan Membuat Mereka Sulit Percaya Pada Orang Lain

17 Februari 2026, 17.12 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore