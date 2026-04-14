Sering Gagal dalam Hubungan? Ini 5 Sifat yang Kerap Mengalami Putus dengan Pasangan

JawaPos.com - Menjalani hubungan kencan memang penuh tantangan, apalagi jika merasa sudah memberikan yang terbaik tapi hubungan selalu berakhir dengan kata putus.

Terkadang kita merasa terjebak dalam hubungan yang sering putus terus-menerus tanpa tahu apa yang sebenarnya salah.

Melakukan refleksi diri bukan berarti menyalahkan diri sendiri, melainkan langkah awal untuk memahami interaksi yang baik dengan pasangan, mungkin dari sifat kita sendiri.

Dilansir dari Your Tango, berikut ini beberapa sifat yang tanpa disadari bisa memicu hubungan kencan yang tidak bertahan lama.

1. Terlalu Cepat Berkomitmen pada Pasangan

Baru berkencan beberapa kali, tapi sudah membayangkan dekorasi pernikahan hingga nama anak.

Memberikan komitmen penuh terlalu cepat bisa membuat pasangan merasa tertekan dan ketakutan menjalin hubungan.

Padahal hubungan yang sehat itu membutuhkan waktu untuk tumbuh dan menikmati prosesnya.

2. Mengabaikan Tanda Red Flags Demi Status