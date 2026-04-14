Jika Anda Selalu Membiarkan Orang Lain Memilih Restoran Lalu Diam-Diam Mengeluhkannya, Menurut Psikologi Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini

JawaPos.com - Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana teman-teman Anda sibuk berdiskusi memilih tempat makan, sementara Anda hanya mengangguk dan berkata, “Terserah saja”? Namun, ketika akhirnya keputusan dibuat, Anda justru merasa kurang puas—bahkan diam-diam mengeluh dalam hati.



Sekilas, ini tampak seperti kebiasaan sepele. Namun dalam perspektif psikologi, pola perilaku ini bisa mencerminkan karakter dan dinamika batin yang lebih dalam.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (12/4), jika Anda sering mengalami hal tersebut, ada kemungkinan Anda memiliki beberapa ciri kepribadian berikut.



1. Cenderung Menghindari Konflik



Salah satu alasan utama seseorang enggan mengutarakan preferensinya adalah keinginan untuk menjaga suasana tetap harmonis. Anda mungkin takut pendapat Anda akan memicu perdebatan atau membuat orang lain tidak nyaman.



Alih-alih mengambil risiko tersebut, Anda memilih diam. Namun ironisnya, konflik tidak benar-benar hilang—hanya berpindah ke dalam diri Anda sendiri dalam bentuk ketidakpuasan.



2. People-Pleaser (Ingin Menyenangkan Semua Orang)



Jika Anda sering berkata “terserah” demi membuat orang lain senang, bisa jadi Anda memiliki kecenderungan people-pleasing. Anda lebih memprioritaskan kebahagiaan orang lain dibanding kebutuhan pribadi.



Masalahnya, ketika kebutuhan Anda terus diabaikan, perasaan kesal atau kecewa akan menumpuk. Keluhan yang muncul setelah keputusan dibuat adalah bentuk dari kebutuhan yang tidak terpenuhi.



3. Kurang Asertif



Asertivitas adalah kemampuan untuk menyampaikan pendapat dengan jujur dan tegas tanpa menyakiti orang lain. Jika Anda kesulitan memilih restoran atau menyuarakan preferensi, kemungkinan Anda belum sepenuhnya mengembangkan keterampilan ini.



Anda mungkin merasa pendapat Anda tidak terlalu penting, atau takut dianggap “merepotkan”. Padahal, menyampaikan pilihan adalah bagian normal dari interaksi sosial.



4. Takut Dianggap Salah



Beberapa orang enggan mengambil keputusan karena takut jika pilihannya tidak disukai orang lain. Bayangan seperti, “Bagaimana kalau makanannya tidak enak?” atau “Bagaimana kalau teman-teman kecewa?” bisa membuat Anda mundur.



Akhirnya, Anda menyerahkan keputusan kepada orang lain untuk menghindari tanggung jawab. Namun ketika hasilnya tidak sesuai harapan, rasa penyesalan muncul.



5. Overthinking (Terlalu Banyak Pertimbangan)



Memilih restoran bagi sebagian orang bukan hal sederhana. Anda mungkin mempertimbangkan harga, lokasi, selera semua orang, suasana tempat, hingga ulasan online.



Karena terlalu banyak faktor, Anda menjadi ragu dan memilih untuk tidak memilih sama sekali. Tapi ketika keputusan sudah diambil oleh orang lain, Anda tetap memiliki standar dalam pikiran—dan di situlah keluhan mulai muncul.



6. Kesulitan Mengenali Kebutuhan Sendiri



Tidak semua orang benar-benar tahu apa yang mereka inginkan, bahkan untuk hal sederhana seperti makan. Jika Anda sering berkata “apa saja boleh”, bisa jadi Anda belum terbiasa mendengarkan kebutuhan diri sendiri.



Akibatnya, ketika pilihan sudah ditentukan, Anda baru menyadari bahwa sebenarnya Anda menginginkan sesuatu yang berbeda.



7. Pasif-Agresif Secara Halus



Diam saat pengambilan keputusan tetapi mengeluh setelahnya bisa menjadi bentuk perilaku pasif-agresif. Anda tidak mengekspresikan ketidaksetujuan secara langsung, tetapi menunjukkannya lewat komentar atau sikap setelah fakta terjadi.



Ini bukan berarti Anda berniat buruk—sering kali ini adalah mekanisme pertahanan yang terbentuk dari pengalaman masa lalu atau kebiasaan sosial.



Mengapa Penting untuk Menyadari Hal Ini?



Kebiasaan kecil seperti memilih restoran sebenarnya mencerminkan pola komunikasi dan hubungan Anda dengan orang lain. Jika dibiarkan, pola ini bisa berdampak lebih luas, seperti:



Kesulitan dalam pengambilan keputusan besar

Hubungan sosial yang kurang jujur

Perasaan tidak didengar atau tidak puas secara emosional

Cara Mengubah Pola Ini



Kabar baiknya, pola ini bisa diubah dengan latihan sederhana:



1. Mulai dari hal kecil

Cobalah sesekali mengusulkan satu pilihan, tanpa harus sempurna.



2. Gunakan komunikasi yang jujur tapi ringan

Misalnya: “Aku lagi pengen yang hangat-hangat, gimana kalau sup atau ramen?”



3. Terima bahwa tidak semua orang harus setuju

Perbedaan pendapat adalah hal normal, bukan ancaman.



4. Latih kesadaran diri

Tanyakan pada diri sendiri: “Sebenarnya aku ingin apa?”



Penutup



Membiarkan orang lain memilih lalu diam-diam mengeluh bukan sekadar soal makanan—ini tentang bagaimana Anda berinteraksi, mengambil keputusan, dan menghargai kebutuhan diri sendiri.



