Kerendahan Hati Jadi Kunci Sukses, Ilmu Psikologi Beberkan Alasannya

JawaPos.com - Banyak orang mengejar kesuksesan dengan cara meningkatkan kepercayaan diri, kompetensi, dan ambisi.

Namun, ada satu kualitas yang justru sering diabaikan, padahal memiliki peran penting dalam perjalanan tersebut, yaitu kerendahan hati.

Nilai ini kerap disalahartikan sebagai kelemahan atau kurangnya keyakinan diri, sehingga tidak dianggap relevan dalam mencapai prestasi besar.

Padahal, jika ditelaah lebih dalam, kerendahan hati bukan tentang merendahkan diri, melainkan kemampuan untuk melihat diri secara objektif.

Individu yang rendah hati memahami batasannya, terbuka terhadap masukan, serta mampu menghargai kontribusi orang lain dalam setiap pencapaian yang diraih.

Dalam konteks kehidupan modern yang kompetitif, kerendahan hati justru menjadi pembeda yang signifikan.

Sifat ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang lebih bijak dan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa kerendahan hati menjadi kebajikan yang sering diremehkan, namun sangat menentukan kesuksesan dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (11/04).

1. Kerendahan Hati Membantu Anda Mengenali Batas Diri Secara Akurat

Kerendahan hati memungkinkan Anda melihat diri sendiri tanpa bias berlebihan.