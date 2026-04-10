Kerap Melakukan 8 Hal Ini Setiap Pagi? Anda Sudah Selangkah Lebih Maju daripada 99 Persen Orang Lainnya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira kesuksesan ditentukan oleh bakat, keberuntungan, atau koneksi. Padahal, menurut berbagai penelitian psikologi, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten—terutama di pagi hari—memiliki dampak luar biasa terhadap kualitas hidup seseorang.

Pagi hari adalah “fondasi mental” untuk sisa hari Anda. Apa yang Anda lakukan dalam 1–2 jam pertama setelah bangun bisa menentukan fokus, suasana hati, produktivitas, bahkan keputusan yang Anda ambil sepanjang hari.

Dilansir dari Kamis (9/4), jika Anda sudah melakukan 8 hal berikut setiap pagi, Anda sebenarnya sudah berada jauh di depan kebanyakan orang—bahkan tanpa Anda sadari.

1. Bangun Tanpa Menunda Alarm (No Snooze)

Menekan tombol snooze mungkin terasa nyaman, tetapi secara psikologis ini melatih otak untuk menunda tindakan.

Setiap kali Anda menunda alarm:

Otak belajar bahwa “menunda itu boleh”

Disiplin diri melemah secara perlahan

Anda memulai hari dengan keputusan yang tidak tegas

Sebaliknya, bangun saat alarm pertama berbunyi:

Meningkatkan rasa kontrol diri

Memberi sinyal kuat ke otak bahwa Anda serius menjalani hari