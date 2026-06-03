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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 4 Juni 2026 | 06.34 WIB

14 Tempat Sarapan Pagi Recommended di Malang, dari Rawon Legendaris hingga Bubur Ayam Unik

rekomendasi kuliner sarapan pagi enak di Malang./Magnific/ odua - Image

rekomendasi kuliner sarapan pagi enak di Malang./Magnific/ odua

JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan tempat sarapan pagi yang sangat lezat dan sangat legendaris untuk semua kalangan.

Dari warung rawon berusia puluhan tahun hingga depot dengan menu rumahan khas yang sangat autentik, kuliner sarapan pagi di Malang hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera dan sangat mengenyangkan.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi sarapan pagi terenak di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Nahwa Travel dan ERC Trans pada Rabu (3/6), berikut 14 rekomendasi kuliner sarapan pagi enak di Malang.

1. Rawon Nguling

Warung yang berlokasi di Jalan Zainul Arifin Nomor 62, Kiduldalem, Klojen, dan buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 15.30 ini menyajikan rawon dengan kuah gurih, irisan daging tebal dan empuk, serta pelengkap bawang goreng, tauge, dan sambal.

Selain rawon, tersedia pula pilihan menu lain seperti gulai, sayur lodeh, sayur asem, nasi pecel, tempe penyet, urap, terancam, dan bali telur yang sangat beragam.

2. Rawon Rampal

Warung yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman Nomor 71A, Kesatrian, Blimbing, dan buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 14.00 ini sudah berdiri sejak tahun 1957 dengan proses memasak tradisional menggunakan tungku kayu bakar yang bisa disaksikan langsung.

Tersedia irisan daging tebal dengan sedikit lemak dilengkapi aneka lauk seperti tempe, empal, babat, perkedel, otak goreng, dan paru, serta pilihan menu nasi pecel, soto, nasi campur, dan kare.

Editor: Hanny Suwindari
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