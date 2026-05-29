8 Kebiasaan Pagi Orang yang Jarang Maju dalam Hidup: Tampak Tidak Berbahaya, tetapi Diam-Diam Merusak Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang berpikir bahwa hidup yang stagnan disebabkan oleh kurangnya bakat, koneksi, atau keberuntungan. Padahal dalam banyak kasus, penyebabnya justru berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari—terutama di pagi hari.

Psikologi modern menjelaskan bahwa pagi hari memiliki pengaruh besar terhadap kondisi mental, fokus, energi, dan cara seseorang mengambil keputusan sepanjang hari. Kebiasaan yang terlihat sepele ternyata dapat membentuk pola pikir negatif, menurunkan motivasi, bahkan membuat seseorang sulit berkembang selama bertahun-tahun.

Yang membuatnya berbahaya adalah: kebiasaan ini terasa normal. Tidak ada alarm yang berbunyi. Tidak ada tanda langsung bahwa hidup sedang bergerak ke arah yang salah. Namun sedikit demi sedikit, kebiasaan tersebut mengikis disiplin, rasa percaya diri, dan kemampuan untuk bertumbuh.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (27/5), terdapat delapan kebiasaan pagi yang sering dimiliki orang-orang yang sulit maju dalam hidup menurut sudut pandang psikologi.

1. Bangun Pagi Langsung Membuka Media Sosial

Banyak orang bahkan belum benar-benar sadar sepenuhnya, tetapi tangan mereka sudah otomatis membuka Instagram, TikTok, YouTube Shorts, atau WhatsApp.

Sekilas tampak tidak masalah. Hanya “cuci mata” beberapa menit. Namun menurut psikologi kognitif, kebiasaan ini membuat otak langsung masuk ke mode reaktif sejak pagi.

Artinya, pikiran kita tidak lagi memulai hari berdasarkan prioritas pribadi, tetapi berdasarkan stimulus dari luar.

Kita langsung dibanjiri: