Tips Hubungan Sehat Dalam Percintaan! Dijamin Terhindar dari Hubungan Toxic dan Konflik Merusak

JawaPos.com – Toxic relationship atau hubungan toxic adalah masalah yang semakin banyak dialami oleh pasangan masa kini.

Padahal, memiliki hubungan sehat dengan seseorang yang kita cintai seharusnya bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup.

Sentuhan kecil, perhatian tulus, atau sekadar kata-kata penuh kasih bisa membuat hati berbunga-bunga dan mempererat ikatan emosional.

Namun, kenyataannya tidak semua hubungan berjalan ideal. Di balik hubungan yang sehat, ada pula dinamika yang merusak seperti obsesi berlebihan, sikap mengekang, hingga kata-kata abusif yang menjadi ciri dari hubungan toxic.

Sebuah studi oleh Auberta et al. (2025) di Indonesia menunjukkan bahwa dari 130 responden, sekitar 60% pernah merasakan toxic relationship dengan pasangan, sementara 40% lainnya mengalaminya dalam lingkup pertemanan.

Angka ini menunjukkan bahwa risiko berada dalam hubungan toxic cukup tinggi dan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal ini? Simak beberapa tips hubungan sehat untuk menghindari toxic relationship berikut ini.

1. Pentingnya Psikologi dalam Hubungan Cinta

Langkah pertama untuk mengenali apakah hubungan yang sedang dijalani adalah hubungan yang sehat atau tidak adalah mengenali diri sendiri.