Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 30 April 2026 | 21.09 WIB

4 Zodiak Lebih Mengutamakan Stabilitas di Dalam Hubungan, Dikenal Paling Menjaga Komitmen di Dalam Hubungan

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com- Beberapa orang menginginkan gairah dan spontanitas. Sementara tipe yang lain mencari kedalaman dan kestabilan di dalam hubungan.

Mereka dengan tipe ini mengutamakan komitmen sebagai fondasi dalam membangun hubungan asmara.

Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut daftar zodiak yang menghargai konsistensi, kedalaman, dan komitmen yang sama besarnya seperti yang mereka belikan.

Taurus adalah zodiak berelemen tanah yang menghargai kepercayaan, keandalan, dan pasangan yang menghargai rutinitas. Anda merasa tenang mengetahui bahwa pasangan anda akan selalu ada. Bagi anda hubungan perlu dirawat rutin supaya bisa tumbuh dengan baik. Anda tidak takut berusaha selama pasangan juga memiliki komitmen yang sama.

Cancer adalah zodiak yang sering digerakkan oleh emosi. Anda membutuhkan pasangan yang dapat diandalkan, konsisten, dan hadir secara emosional. Sifat anda yang penuh perhatian membuat anda memberi lebih banyak di dalam hubungan. Sehingga anda ingin memastikan bahwa investasi emosi anda berada di tempat yang aman dan stabil.

Capricorn juga sangat menghargai stabilitas di dalam hubungan. Anda menginginkan hubungan di mana anda dan pasangan sama-sama berkomitmen pada tujuan bersama dan bekerja sama untuk mencapainya. Anda membutuhkan pasangan yang dapat dipercaya, jujur, dan serius di dalam hubungan. Anda tidak tertarik pada janji kosong, melainkan tindakan nyata.

Virgo adalah pribadi yang praktis. Sebagai zodiak dengan elemen tanah, anda menghargai fondasi kuat yang diberikan oleh hubungan stabil. Anda bukan tipe yang menyukai gestur dan ungkapan cinta berlebihan.

