Cara Mengidentifikasi Pikun di Usia Tua: 5 Kebiasaan yang Disarankan Ahli Neurologi

JawaPos.com – Pikun atau penurunan fungsi kognitif sering dianggap sebagai bagian alami dari penuaan.

Penurunan kesehatan otak tidak terjadi secara tiba-tiba, dan merupakan rangkaian panjang dari pola hidup. Ada tanda-tanda awal yang bisa dikenal sejak dini, terutama melalui perubahan kebiasaan sehari-hari.

Melansir dari laman Yourtango pada Jumat (10/04), ahli neurologi menyebut bahwa orang yang tetap tajam secara mental hingga usia tua umumnya memiliki pola kehidupan tertentu.

Perubahan dalam kebiasaan bisa menjadi sinyal awal berkurangnya fungsi otak, yang berdampak kesehatan otak.

Dalam dunia medis, kondisi ini sering dikaitkan dengan gangguan kognitif ringan, yaitu tahap awal sebelum demensia.

Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 10 sampai 25 persen orang di atas usia 70 tahun mengalami kondisi ini.

Berikut 5 kebiasaan yang bisa membantu mengidentifikasi tanda awal pikun di usia tua:

1. Mulai jarang melakukan aktivitas yang merangsang otak

Salah satu tanda awal adalah menurunnya minat pada aktivitas yang melibatkan pemikiran, seperti membaca, bermain puzzle, atau belajar hal baru.