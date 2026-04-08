09 April 2026, 05.08 WIB

8 Kebiasaan Lansia yang Tetap Bugar dan Sehat di Usia Senja, Penasaran?

JawaPos.com - Memasuki usia lanjut tidak berarti seseorang harus kehilangan kebugaran dan kesehatan. Banyak lansia tetap aktif dan fit tanpa harus rutin melakukan olahraga berat.

Rahasianya terletak pada kebiasaan sederhana yang dijalankan secara konsisten, mulai dari pola makan sehat hingga aktivitas harian yang menjaga tubuh tetap bergerak.

Dengan menerapkan gaya hidup seimbang, lansia bisa mempertahankan kesehatan dan kualitas hidup tanpa tergantung pada latihan fisik yang intens.

Mengutip Geediting, berikut delapan kebiasaan yang umum dilakukan oleh lansia yang tetap sehat dan bugar hingga usia tua.

1) Selalu Aktif Sepanjang Hari

Lansia yang tetap bugar cenderung tidak menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Mereka tetap aktif sepanjang hari dengan melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki di sekitar rumah, berkebun, atau sekadar membersihkan rumah.

Aktivitas ini membantu menjaga fleksibilitas tubuh, memperlancar peredaran darah, dan mencegah kekakuan otot serta sendi.

2) Makan Sampai Kenyang, Bukan Kekenyangan

Kebiasaan makan yang baik juga menjadi faktor penting. Lansia yang sehat umumnya tahu kapan harus berhenti makan.

Mereka menghindari makan berlebihan dan lebih memilih porsi yang cukup untuk membuat tubuh tetap berenergi tanpa merasa terlalu kenyang. Cara ini membantu menjaga berat badan ideal dan mengurangi risiko gangguan pencernaan.

3) Memprioritaskan Asupan Protein

Protein sangat penting untuk mempertahankan massa otot dan kekuatan tubuh di usia lanjut. Lansia yang sehat cenderung mengonsumsi sumber protein berkualitas seperti ikan, telur, daging tanpa lemak, serta kacang-kacangan.

Dengan asupan protein yang cukup, tubuh tetap kuat dan risiko penurunan massa otot dapat dikurangi.

4) Tidur yang Cukup dan Berkualitas

