Sering Diucapkan! 11 Kalimat Halus Yang Ternyata Bentuk Manipulasi Emosional

JawaPos.com – Tidak semua manipulasi emosional terlihat jelas. Justru, banyak pelaku menggunakan kalimat yang terdengar biasa, bahkan terkesan peduli, namun sebenarnya perlahan membuat seseorang merasa kecil, ragu, dan kehilangan kepercayaan diri.

Manipulasi emosional sering terjadi dalam hubungan sehari-hari, baik dalam pertemanan, keluarga, hingga hubungan romantis.

Tanpa disadari, korban bisa terjebak dalam pola komunikasi yang tidak sehat dan terus-menerus melemahkan dirinya sendiri.

Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (08/04), menyebutkan sebelas kalimat halus yang sering digunakan sebagai bentuk manipulasi emosional.

Manipulasi seperti gaslighting menjadi salah satu teknik paling umum. Teknik ini membuat seseorang meragukan kenyataan, mengingat, bahkan perasaan mereka sendiri.

Menurut penelitian dalam journal of social and personal relationships, manipulasi emosional berkaitan erat dengan kontrol psikologis yang dapat berdampak pada kesehatan mental, termasuk kecemasan dan penurunan harga diri.

Berikut 11 kalimat halus yang sering digunakan sebagai bentuk manipulasi emosional:

1. Kamu terlalu sensitif

Kalimat ini membuat emosi anda terlihat tidak sah, seolah anda bertindak berlebihan dalam segala sesuatu.