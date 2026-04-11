4 Zodiak Ini Ternyata Sering Memanipulasi Tanpa Anda Sadari, Apa Saja?

Ilustrasi manipulasi / Freepik
JawaPos.com-Berhati-hatilah dalam menentukan siapa yang anda percaya. Terutama di dalam urusan percintaan.
Anda tentu tidak ingin menyerahkan hati anda pada orang yang salah dan berakhir dengan luka.
Pastikan anda peka terhadap sinyal manipulasi dari orang lain. Seperti empat zodiak toxic berikut.
Mengutip informasi dari laman collective.world/ mereka adalah manipulator sejati dan mampu membuat anda melakukan apa yang mereka mau.
Baca Juga:Aliran Rezeki Menguat Mulai 11 April 2026: 3 Zodiak Ini Menuai Hasil Kerja Finansial Cerdas
Gemini
Gemini adalah sosok yang selalu tahu apa yang harus dikatakan dan bagaimana menyampaikannya supaya terlihat cerdas dan menyenangkan. Gemini bisa mengatakan hal yang tepat diwaktu yang tepat. Mereka mampu membuat anda melakukan apa yang mereka inginkan, bahkan membuat anda berpikir hal itu adalah ide anda sendiri.
Leo
Leo memiliki kemampuan untuk memimpin banyak orang dan sering terlihat dapat dipercaya serta diandalkan. Meski sebagian besar leo memang sosok yang setia, jika anda bertemu leo yang toxic anda bisa terkena masalah. Leo sangat pandai membaca orang. Mereka dengan mudah membuat anda mengikuti keinginan mereka.
Scorpio
Scorpio cenderung tertutup dan tidak mudah menunjukkan apa yang mereka pikirkan. Saat orang lain terbuka, scorpio justru menyimpan informasi tersebut. Namun, jika anda bertemu scorpio toxic, mereka bisa menggunakan semua informasi itu untuk melawan anda. Mereka tahu cara menyentuh titik terlemah anda saat marah, atau memanipulasi anda karena memahami bagaimana anda berpikir.
Capricorn
Capricorn mampu menjelaskan sesuatu dengan cara yang terdengar bijak dan masuk akal. Mereka sangat persuasif, baik di dalam pekerjaan dan hubungan. Mereka sering terlihat sebagai orang paling pintar. Capricorn yang toxic bisa membuat anda melakukan apa yang mereka inginkan dengan alasan demi kebaikan anda.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik
Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek