9 Kebiasaan Ini Bikin Seseorang Terlihat Lebih Muda dari Usia Sebenarnya, Penasaran?

Ilustrasi awet muda (studioredcup/Freepik) JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa penampilan awet muda sepenuhnya ditentukan oleh faktor genetik. Padahal, selain genetika, kebiasaan sehari-hari juga berperan besar dalam menjaga kulit tetap kencang, wajah segar, dan tubuh sehat. Tidak sedikit orang yang tetap terlihat muda meski usianya sudah bertambah. Rahasianya bukan pada operasi atau perawatan mahal, melainkan pada gaya hidup yang dijalani secara konsisten. Mengutip dari Geediting, berikut sembilan kebiasaan yang dapat membantu Anda terlihat lebih muda dari usia sebenarnya.

1. Minum Air yang Cukup untuk Kulit yang Sehat dan Bercahaya

Banyak orang meremehkan betapa pentingnya hidrasi bagi tubuh, terutama bagi kesehatan kulit.

Padahal, air merupakan elemen utama dalam menjaga kelembapan alami kulit, membantu mengeluarkan racun dari tubuh, serta menjaga elastisitas kulit agar tetap kencang dan bercahaya.

Tanpa asupan air yang cukup, kulit bisa menjadi kering, kusam, dan lebih rentan terhadap tanda-tanda penuaan dini seperti garis halus dan kerutan.

Orang yang terlihat lebih muda sering kali memiliki kebiasaan minum air putih dalam jumlah yang cukup setiap harinya.

Mereka tidak menunggu haus untuk minum, melainkan secara proaktif memastikan tubuh mereka tetap terhidrasi dengan baik.

Selain itu, mereka juga menghindari minuman berkafein dan bersoda yang dapat menyebabkan dehidrasi.

Jika Anda ingin kulit tetap segar dan kenyal, pastikan untuk selalu mencukupi kebutuhan air harian Anda, yaitu sekitar 8 gelas per hari atau lebih, tergantung pada kebutuhan tubuh.

2. Rutin Berolahraga untuk Menjaga Tubuh Tetap Bugar

Olahraga bukan hanya sekadar membentuk tubuh yang ideal, tetapi juga memiliki peran penting dalam memperlambat proses penuaan.