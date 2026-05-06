Merasa Lelah Setelah Berkumpul dengan Orang-Orang Tertentu? Mungkin Anda Termasuk 6 Tipe Kepribadian Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa sangat lelah setelah menghabiskan waktu bersama orang lain, bahkan ketika tidak melakukan aktivitas fisik yang berat?

Anda mungkin pulang dari acara sosial dengan perasaan terkuras, ingin menyendiri, atau bahkan butuh waktu lama untuk “memulihkan energi.” Jika ini sering terjadi, bukan berarti Anda lemah, antisosial, atau tidak pandai bergaul. Bisa jadi, Anda termasuk dalam tipe kepribadian tertentu yang secara alami lebih sensitif terhadap interaksi sosial.

Dalam psikologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan cara seseorang memproses energi, emosi, dan rangsangan sosial.

Menariknya, ada beberapa tipe kepribadian yang relatif jarang ditemukan, namun memiliki kecenderungan kuat untuk merasa lelah setelah berinteraksi dengan orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), terdapat enam tipe kepribadian langka yang mungkin menjelaskan pengalaman Anda.

1. Introvert Empatik (Empathic Introvert)

Tipe ini adalah kombinasi unik antara introversi dan empati tinggi. Mereka tidak hanya cenderung menghindari keramaian, tetapi juga sangat peka terhadap emosi orang lain. Ketika berada di lingkungan sosial, mereka secara tidak sadar “menyerap” perasaan orang di sekitarnya.

Akibatnya, interaksi yang bagi orang lain terasa biasa saja bisa menjadi sangat melelahkan bagi mereka. Percakapan ringan bisa berubah menjadi beban emosional karena mereka merasakan lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan.

Ciri khas: