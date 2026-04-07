Jika Seseorang Meminta Maaf tetapi Melakukan 8 Perilaku Ini, Mereka Tidak Benar-Benar Menyesal Menurut Psikologi

Dalam psikologi, permintaan maaf yang sehat bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang perubahan perilaku, empati, dan kesadaran diri.



Banyak orang terlihat “minta maaf”, tetapi sebenarnya hanya ingin meredakan konflik, menghindari konsekuensi, atau menjaga citra diri.



Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/4), terdapat delapan perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin tidak benar-benar menyesal, meskipun mereka sudah mengucapkan kata “maaf”.



1. Mereka Mengalihkan Kesalahan



Alih-alih bertanggung jawab, mereka berkata seperti:



“Aku minta maaf, tapi kamu juga memancing reaksiku.”

“Aku cuma bereaksi dari apa yang kamu lakukan.”



Dalam psikologi, ini disebut blame-shifting. Orang tersebut tidak benar-benar mengakui kesalahan, melainkan membaginya agar terlihat lebih ringan. Permintaan maaf seperti ini kehilangan makna karena tidak ada kepemilikan atas tindakan sendiri.



2. Permintaan Maaf Mereka Bersyarat



Kalimat seperti:



“Maaf kalau kamu tersinggung.”

“Maaf jika itu membuatmu tidak nyaman.”



Terlihat sopan, tapi sebenarnya problematik. Ini bukan pengakuan kesalahan, melainkan meragukan perasaan orang lain. Seolah-olah masalahnya ada pada sensitivitas korban, bukan tindakan pelaku.



3. Mereka Mengulang Kesalahan yang Sama



Dalam psikologi perilaku, perubahan adalah indikator utama penyesalan yang tulus. Jika seseorang terus melakukan kesalahan yang sama setelah meminta maaf, itu menunjukkan bahwa:



Mereka tidak belajar dari kesalahan

Atau mereka tidak benar-benar peduli



Permintaan maaf tanpa perubahan hanyalah kata-kata kosong.



4. Mereka Terlihat Tidak Nyaman dengan Percakapan



Orang yang benar-benar menyesal biasanya siap menghadapi konsekuensi emosional dari tindakannya. Sebaliknya, orang yang tidak tulus akan:



Menghindari pembahasan lebih dalam

Terlihat gelisah atau ingin cepat mengakhiri percakapan

Mengalihkan topik



Ini menunjukkan bahwa fokus mereka bukan pada memperbaiki hubungan, melainkan menghindari ketidaknyamanan.



5. Mereka Membuat Diri Sendiri sebagai Korban



Contohnya:



“Aku sudah minta maaf, kenapa kamu masih marah?”

“Aku juga merasa buruk, kamu tidak mengerti perasaanku.”



Ini disebut emotional reversal. Mereka memindahkan fokus dari orang yang disakiti ke diri mereka sendiri, sehingga justru meminta simpati. Ini bukan empati—ini manipulasi halus.



6. Bahasa Tubuh Tidak Selaras



Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa bahasa nonverbal sering lebih jujur daripada kata-kata. Tanda-tandanya:



Tidak melakukan kontak mata

Nada suara datar atau defensif

Ekspresi wajah tidak menunjukkan penyesalan



Ketidaksesuaian antara kata dan bahasa tubuh sering menjadi indikator ketidaktulusan.



7. Mereka Mengharapkan Segera Dimaafkan



Orang yang tulus memahami bahwa memaafkan butuh waktu. Namun, jika seseorang:



Menuntut agar kamu segera “move on”

Marah karena kamu masih terluka

Menganggap masalah selesai hanya karena mereka sudah minta maaf



Ini menunjukkan bahwa tujuan mereka adalah kenyamanan diri sendiri, bukan pemulihan hubungan.



8. Mereka Tidak Berusaha Memperbaiki Keadaan



Permintaan maaf yang tulus biasanya diikuti dengan tindakan nyata, seperti:



Mengganti kerugian

Memperbaiki kesalahan

Menunjukkan usaha agar hal yang sama tidak terulang



Jika tidak ada usaha konkret, maka permintaan maaf hanya bersifat simbolis—tanpa komitmen.



Kesimpulan



Dalam psikologi, permintaan maaf yang tulus memiliki tiga komponen utama:



Pengakuan kesalahan tanpa pembelaan

Empati terhadap perasaan orang lain

Komitmen untuk berubah



Jika salah satu dari komponen ini hilang—terutama perubahan perilaku—maka kemungkinan besar permintaan maaf tersebut tidak sepenuhnya tulus.