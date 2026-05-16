Orang yang Bisa Duduk dalam Keheningan Total Tanpa Meraih Ponsel Mereka Biasanya Memiliki 8 Kualitas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era notifikasi tanpa henti, kemampuan untuk duduk diam tanpa menyentuh ponsel terasa seperti keterampilan langka. Banyak orang bahkan tidak sadar betapa otomatisnya gerakan tangan mereka menuju layar setiap kali ada jeda kecil: saat menunggu makanan datang, berada di lift, duduk sendiri di kamar, atau bahkan ketika percakapan berhenti beberapa detik.



Keheningan kini sering dianggap tidak nyaman. Padahal, secara psikologis, kemampuan untuk tetap tenang tanpa distraksi digital menunjukkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar “tidak kecanduan gadget”.



Orang yang mampu duduk dalam keheningan total tanpa merasa perlu membuka ponsel biasanya memiliki kualitas mental dan emosional tertentu yang kuat. Mereka bukan anti-teknologi. Mereka hanya tidak menggantungkan ketenangan batin pada stimulasi konstan.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (15/5), terdapat delapan kualitas yang sering dimiliki orang-orang seperti ini menurut psikologi.



1. Mereka Nyaman dengan Diri Sendiri



Banyak orang menggunakan ponsel untuk menghindari perasaan kosong, canggung, atau gelisah saat sendirian. Ketika tidak ada distraksi, pikiran mulai berbicara. Dan tidak semua orang nyaman mendengarnya.



Orang yang bisa duduk diam tanpa membuka ponsel biasanya memiliki hubungan yang cukup sehat dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa harus terus-menerus “melarikan diri” dari pikiran pribadi.



Dalam psikologi, kemampuan menikmati kesendirian sering dikaitkan dengan self-awareness dan kestabilan emosional. Mereka mampu menerima emosi tanpa buru-buru menutupinya dengan hiburan instan.



Keheningan bagi mereka bukan ancaman. Itu ruang bernapas.



2. Mereka Memiliki Kontrol Diri yang Baik



Ponsel dirancang untuk menarik perhatian. Notifikasi, video pendek, infinite scroll, dan algoritma dibuat agar otak terus mencari dopamin berikutnya.



Karena itu, tidak meraih ponsel ketika bosan sebenarnya adalah bentuk self-control yang cukup besar.



Orang-orang ini mampu menunda impuls kecil. Mereka tidak langsung bereaksi terhadap rasa bosan atau ketidaknyamanan. Dalam psikologi perilaku, kemampuan ini berkaitan erat dengan regulasi diri dan disiplin mental.



Mereka tidak harus selalu terhibur setiap detik.



Dan itu kemampuan yang semakin langka.



3. Mereka Tidak Takut Kehilangan Sesuatu (FOMO Rendah)



Banyak orang membuka ponsel bukan karena ada kebutuhan nyata, tetapi karena takut tertinggal: pesan baru, berita terbaru, update media sosial, atau apa yang dilakukan orang lain.



Fenomena ini dikenal sebagai FOMO (Fear of Missing Out).



Sebaliknya, orang yang bisa menikmati keheningan tanpa mengecek layar cenderung memiliki tingkat FOMO lebih rendah. Mereka memahami bahwa tidak semua hal harus diketahui saat itu juga.



Mereka tidak hidup dalam mode siaga sosial terus-menerus.



Secara emosional, ini menunjukkan rasa aman internal yang lebih tinggi. Mereka tidak menggantungkan rasa relevan pada keterhubungan digital tanpa henti.



4. Mereka Mampu Mengelola Kebosanan dengan Sehat



Kebosanan modern sering langsung “diobati” dengan scrolling.



Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kebosanan sebenarnya punya fungsi penting. Saat otak tidak dibanjiri stimulasi, kreativitas dan refleksi justru mulai muncul.



Orang yang tahan duduk dalam keheningan biasanya tidak panik ketika merasa bosan. Mereka membiarkan pikiran mengembara secara alami.



Ini penting karena banyak ide besar, solusi kreatif, dan pemahaman diri muncul justru dalam momen hening — bukan saat perhatian terus terpecah.



Mereka memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas.



5. Mereka Memiliki Kecerdasan Emosional yang Lebih Stabil



Keheningan sering memperbesar emosi yang selama ini tertutupi kesibukan. Rasa cemas, sedih, kesepian, atau stres bisa muncul ketika tidak ada distraksi.



Karena itu, orang yang nyaman tanpa ponsel biasanya lebih mampu menghadapi emosi mereka sendiri tanpa harus langsung “mematikan” perasaan tersebut lewat hiburan digital.



Ini bukan berarti mereka selalu tenang atau tidak pernah stres. Namun mereka memiliki toleransi emosional yang lebih baik.



Dalam banyak studi psikologi, kemampuan untuk tetap hadir bersama emosi tanpa reaksi impulsif adalah bagian penting dari emotional regulation.



6. Mereka Lebih Hadir di Momen Saat Ini



Banyak orang secara fisik hadir, tetapi mentalnya terus berpindah lewat layar.



Orang yang tidak otomatis meraih ponsel saat sunyi biasanya memiliki kemampuan presence yang lebih kuat. Mereka bisa benar-benar memperhatikan lingkungan, percakapan, atau bahkan sekadar menikmati suasana tanpa perlu stimulasi tambahan.



Mereka memperhatikan detail kecil:



suara angin,

ekspresi wajah orang lain,

ritme napas sendiri,

atau suasana sekitar yang sering terlewat.



Kemampuan hadir penuh seperti ini berkaitan erat dengan mindfulness.



Dan dalam dunia yang terus memperebutkan perhatian, kemampuan fokus pada momen sekarang menjadi kekuatan mental yang besar.



7. Mereka Tidak Bergantung pada Validasi Eksternal



Sebagian penggunaan ponsel berkaitan dengan kebutuhan sosial: melihat siapa yang menyukai postingan, membalas pesan, mengecek respons orang lain, atau mencari rasa diterima.



Orang yang nyaman dalam keheningan cenderung tidak terlalu bergantung pada validasi eksternal untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri.



Mereka tidak membutuhkan rangsangan sosial terus-menerus untuk merasa “ada”.



Secara psikologis, ini menunjukkan tingkat keamanan identitas yang lebih tinggi. Mereka bisa merasa utuh bahkan ketika tidak sedang terhubung secara digital.



Itulah sebabnya mereka tidak panik ketika jauh dari layar beberapa saat.



8. Mereka Memiliki Kehidupan Mental yang Kaya



Orang yang mampu duduk diam tanpa distraksi biasanya memiliki dunia internal yang aktif.



Mereka bisa berpikir, merenung, mengamati, membayangkan, atau sekadar menikmati alur pikiran sendiri tanpa merasa harus terus-menerus dihibur.



Bagi sebagian orang, keheningan terasa kosong.



Bagi mereka, keheningan terasa penuh.



Psikologi menunjukkan bahwa refleksi internal yang sehat membantu seseorang memahami nilai hidup, tujuan, pola perilaku, dan arah emosinya dengan lebih baik.



Mereka tidak takut sendirian dengan pikirannya karena di dalam dirinya memang ada sesuatu untuk ditemui.



Kenapa Ini Penting di Zaman Sekarang?



Kemampuan duduk tenang tanpa meraih ponsel mungkin terlihat sederhana. Namun di tengah budaya overstimulation, itu sebenarnya tanda kekuatan psikologis.



Kita hidup di masa ketika perhatian menjadi komoditas. Semua aplikasi berlomba merebut fokus manusia selama mungkin. Akibatnya, banyak orang kehilangan kemampuan untuk:



diam,

menunggu,

merenung,

atau sekadar hadir tanpa distraksi.



Padahal otak manusia tidak dirancang untuk menerima stimulasi terus-menerus tanpa jeda.



Keheningan bukan musuh.



Kadang, justru di sanalah pikiran paling jernih muncul.



Penutup



Orang yang bisa duduk dalam keheningan total tanpa meraih ponsel bukan berarti lebih suci, lebih pintar, atau lebih unggul dari orang lain. Namun sering kali mereka memiliki kualitas psikologis tertentu: lebih sadar diri, lebih stabil secara emosional, lebih mampu mengendalikan impuls, dan lebih nyaman dengan keberadaan mereka sendiri.



Di dunia yang semakin bising, kemampuan untuk tenang mungkin menjadi salah satu bentuk kekuatan mental paling penting.



