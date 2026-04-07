Jika Anda Secara Alami Menunjukkan 6 Perilaku Ini, Menurut Psikologi Anda Memiliki Jiwa yang Menyembuhkan Orang Lain

JawaPos.com - Di dunia yang semakin sibuk dan penuh tekanan, kehadiran seseorang yang mampu membawa ketenangan adalah hal yang sangat berharga.
Menariknya, tidak semua “penyembuh” hadir dalam bentuk profesional seperti psikolog atau terapis. Banyak dari mereka adalah orang biasa—teman, pasangan, atau bahkan rekan kerja—yang secara alami memiliki energi menenangkan dan mampu membantu orang lain merasa lebih baik.
Menurut psikologi, ada individu-individu yang memiliki apa yang bisa disebut sebagai healing presence atau “jiwa penyembuh”. Mereka tidak selalu menyadarinya, tetapi perilaku sehari-hari mereka mampu memberi dampak besar bagi kesejahteraan emosional orang lain.
Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/4), jika Anda secara alami menunjukkan enam perilaku berikut, kemungkinan besar Anda termasuk salah satu dari mereka.
Baca Juga:Jika Seorang Perempuan Sulit Ditebak, Kemungkinan Besar Dia Sedang Melindungi Dirinya Sendiri dengan 7 Cara Halus Ini Menurut Psikologi
1. Anda Mendengarkan dengan Tulus, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Bicara
Salah satu ciri paling kuat dari jiwa penyembuh adalah kemampuan untuk benar-benar mendengarkan. Bukan hanya mendengar kata-kata, tetapi memahami emosi di baliknya.
Anda tidak terburu-buru memberi nasihat. Anda tidak memotong pembicaraan. Anda hadir sepenuhnya dalam momen itu.
Orang-orang merasa aman saat berbicara dengan Anda karena mereka tahu:
Mereka tidak akan dihakimi
Perasaan mereka dianggap valid
Mereka benar-benar didengar
Dalam psikologi, ini dikenal sebagai active listening, dan dampaknya sangat besar dalam membantu seseorang memproses emosi mereka.
2. Anda Membuat Orang Lain Merasa Diterima Apa Adanya
Anda tidak memaksa orang untuk menjadi versi “ideal” menurut standar tertentu. Sebaliknya, Anda menerima mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Orang-orang yang memiliki jiwa penyembuh biasanya:
Tidak mudah mengkritik secara destruktif
Tidak mempermalukan orang lain
Memberi ruang untuk orang berkembang dengan caranya sendiri
Sikap ini menciptakan lingkungan emosional yang aman, di mana orang lain merasa bebas menjadi diri sendiri tanpa rasa takut ditolak.
3. Anda Memiliki Empati yang Tinggi
Empati bukan hanya memahami perasaan orang lain, tetapi juga merasakan bersama mereka. Jika seseorang sedih, Anda ikut merasakan kesedihannya. Jika mereka bahagia, Anda ikut bersukacita.
Namun, empati Anda tidak membuat Anda tenggelam. Justru Anda mampu:
Menenangkan orang lain tanpa kehilangan keseimbangan diri
Memberikan perspektif yang lembut dan menenangkan
Menjadi tempat bersandar saat orang lain rapuh
Kemampuan ini seringkali membuat orang datang kepada Anda secara alami saat mereka membutuhkan dukungan emosional.
4. Anda Tenang di Tengah Kekacauan
Ketika situasi menjadi tegang atau emosional, Anda justru menjadi sosok yang stabil. Anda tidak mudah panik, tidak terbawa emosi berlebihan, dan mampu berpikir jernih.
Orang dengan sifat ini sering:
Menjadi penyeimbang dalam konflik
Membantu meredakan ketegangan
Memberi rasa aman dalam situasi sulit
Dalam psikologi, ketenangan seperti ini sangat penting karena emosi manusia bersifat “menular”. Ketika Anda tenang, orang lain cenderung ikut menjadi lebih tenang.
5. Anda Memberi Dukungan Tanpa Memaksakan Solusi
Anda memahami bahwa tidak semua masalah perlu langsung “diperbaiki”. Kadang, yang dibutuhkan seseorang hanyalah ditemani.
Alih-alih berkata:
“Seharusnya kamu lakukan ini…”
Anda lebih cenderung berkata:
“Aku di sini kalau kamu butuh.”
Anda memberikan ruang bagi orang lain untuk menemukan jawabannya sendiri. Ini menunjukkan kedewasaan emosional yang tinggi dan menghargai proses internal seseorang.
6. Anda Membuat Orang Lain Merasa Lebih Baik Setelah Bertemu Anda
Ini mungkin tanda paling jelas.
Setelah berbicara dengan Anda, orang lain merasa:
Lebih ringan
Lebih tenang
Lebih dipahami
Lebih kuat menghadapi masalah
Anda mungkin tidak selalu memberi solusi konkret, tetapi kehadiran Anda sendiri sudah menjadi “obat”.
Dalam banyak kasus, orang bahkan tidak tahu mengapa mereka merasa lebih baik—mereka hanya tahu bahwa berbicara dengan Anda membantu.
Penutup: Menjadi Penyembuh Tidak Harus Sempurna
Memiliki jiwa penyembuh bukan berarti Anda selalu kuat, selalu benar, atau tidak pernah lelah. Justru banyak orang dengan sifat ini juga pernah melalui luka dan proses penyembuhan mereka sendiri.
Yang membuat Anda berbeda adalah:
Anda menggunakan pengalaman itu untuk memahami orang lain
Anda memilih untuk hadir, bukan menghakimi
Anda membawa ketenangan, bukan kekacauan
Jika Anda melihat diri Anda dalam enam perilaku ini, ada kemungkinan besar Anda adalah salah satu orang yang diam-diam membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven