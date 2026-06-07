Orang yang Tumbuh dengan Berhati-Hati Seringkali Menunjukkan 9 Perilaku Ini Saat Dewasa Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang tumbuh dalam lingkungan yang membuat mereka merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Ada yang dibesarkan dalam suasana yang menuntut mereka untuk selalu berhati-hati—berpikir dua kali sebelum berbicara, menjaga perasaan orang lain, atau mengantisipasi kemungkinan terburuk agar tidak membuat kesalahan.



Kebiasaan ini mungkin membantu mereka bertahan saat kecil. Namun ketika dewasa, pola tersebut sering kali tetap terbawa dan memengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, serta berinteraksi dengan orang lain.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (7/6), menurut psikologi, orang yang tumbuh dengan selalu berhati-hati cenderung menunjukkan beberapa perilaku khas berikut ini.



1. Mereka Terlalu Banyak Memikirkan Segala Sesuatu



Orang yang sejak kecil terbiasa berhati-hati biasanya memiliki kecenderungan untuk menganalisis segala sesuatu secara mendalam. Sebelum mengambil keputusan, mereka akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.



Meskipun hal ini membuat mereka lebih teliti, mereka juga rentan mengalami overthinking. Bahkan keputusan sederhana pun bisa terasa rumit karena mereka takut membuat pilihan yang salah.



2. Sulit Mempercayai Orang Lain Sepenuhnya



Pengalaman masa lalu yang membuat mereka harus selalu waspada sering kali membentuk sikap hati-hati terhadap orang lain.



Mereka tidak mudah membuka diri dan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar mempercayai seseorang. Bukan karena mereka tidak ingin dekat, tetapi karena mereka terbiasa melindungi diri dari kemungkinan kecewa atau disakiti.



3. Mereka Sangat Peka terhadap Perasaan Orang Lain



Salah satu kemampuan yang berkembang dari kebiasaan selalu berhati-hati adalah kepekaan emosional.



Mereka terbiasa memperhatikan perubahan nada suara, ekspresi wajah, atau suasana hati orang lain. Akibatnya, mereka sering menjadi pendengar yang baik dan mampu memahami perasaan orang di sekitarnya.



Namun, terkadang mereka terlalu fokus pada perasaan orang lain hingga melupakan kebutuhan dirinya sendiri.



4. Sulit Mengatakan "Tidak"



Karena terbiasa menghindari konflik atau mengecewakan orang lain, mereka sering merasa tidak enak hati ketika harus menolak permintaan seseorang.



Mereka mungkin setuju membantu meskipun sebenarnya lelah atau tidak memiliki waktu. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa membuat mereka merasa terbebani dan kehabisan energi.



5. Mereka Jarang Bertindak Secara Impulsif



Orang yang tumbuh dengan sikap hati-hati biasanya bukan tipe yang mengambil keputusan secara spontan.



Mereka lebih suka membuat rencana, mempertimbangkan risiko, dan memastikan semuanya berada dalam kendali. Sikap ini sering membuat mereka terlihat dewasa dan bijaksana.



Namun, terlalu banyak pertimbangan juga dapat membuat mereka kehilangan kesempatan yang sebenarnya baik untuk dicoba.



6. Sering Meminta Maaf Bahkan Saat Tidak Bersalah



Menurut psikologi, orang yang terbiasa menjaga suasana agar tetap damai sering memiliki kecenderungan meminta maaf secara berlebihan.



Mereka mungkin mengatakan "maaf" hanya karena merasa merepotkan orang lain atau khawatir dianggap menyusahkan.



Padahal, tidak semua situasi membutuhkan permintaan maaf. Kebiasaan ini sering kali muncul karena mereka telah terbiasa memikul tanggung jawab emosional yang terlalu besar sejak kecil.



7. Mereka Menyimpan Banyak Hal Sendirian



Orang yang selalu berhati-hati biasanya tidak ingin menjadi beban bagi orang lain.



Akibatnya, mereka lebih sering memendam masalah dan berusaha menyelesaikan semuanya sendiri. Mereka mungkin terlihat kuat dari luar, tetapi sebenarnya menyimpan banyak kekhawatiran yang tidak pernah mereka ceritakan.



Sayangnya, kebiasaan ini dapat membuat mereka merasa kesepian dan sulit mendapatkan dukungan emosional yang sebenarnya mereka butuhkan.



8. Mereka Sangat Menghargai Stabilitas



Karena terbiasa hidup dengan banyak pertimbangan, mereka cenderung menyukai kepastian dan kestabilan.



Mereka merasa nyaman dengan rutinitas, hubungan yang sehat, dan lingkungan yang dapat diprediksi. Perubahan mendadak atau situasi yang penuh ketidakpastian sering kali membuat mereka merasa cemas.



Itulah sebabnya mereka biasanya berusaha membangun kehidupan yang tenang dan minim drama.



9. Mereka Tampak Kuat, Tetapi Sering Memikul Beban yang Tidak Terlihat



Banyak orang menganggap mereka sebagai sosok yang tenang, dewasa, dan dapat diandalkan. Padahal di balik itu, mereka sering memikul banyak beban pikiran sendirian.



Mereka terbiasa menjadi orang yang mengalah, memahami orang lain, dan menjaga semuanya tetap baik-baik saja. Namun, mereka jarang memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk beristirahat atau meminta bantuan.



Menurut psikologi, belajar untuk merasa aman, menetapkan batasan yang sehat, dan menerima bahwa tidak semua hal harus dikendalikan merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan emosional.



Penutup



Tumbuh dengan selalu berhati-hati bukanlah kelemahan. Justru banyak kualitas positif yang lahir dari pengalaman tersebut, seperti empati, kedewasaan, dan kemampuan berpikir matang.



Namun, penting untuk diingat bahwa Anda tidak harus selalu waspada setiap saat. Tidak semua orang akan mengecewakan Anda, dan Anda tidak harus memikul semuanya sendirian.



