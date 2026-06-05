Jika Anda Mengucapkan “Permisi” kepada Orang Asing Meskipun Mereka Tidak Mendengar, Tandanya Anda Punya Ciri Berikut Ini

JawaPos.com - Pernahkah Anda berada di supermarket, pusat perbelanjaan, atau trotoar yang ramai, lalu secara refleks mengucapkan “permisi” saat melewati seseorang? Bahkan yang lebih menarik, terkadang Anda tetap mengucapkannya meskipun orang tersebut tidak mendengar Anda sama sekali.



Bagi sebagian orang, kebiasaan ini mungkin terlihat sepele atau bahkan tidak penting. Namun, dalam psikologi, tindakan kecil yang dilakukan secara spontan sering kali mencerminkan pola kepribadian yang lebih dalam. Cara kita memperlakukan orang lain, terutama ketika tidak ada keuntungan langsung yang bisa diperoleh, sering kali mengungkapkan nilai-nilai dan karakter yang telah tertanam kuat dalam diri.



Mengucapkan “permisi” kepada orang asing yang bahkan tidak menyadari keberadaan Anda bukanlah sekadar kebiasaan bahasa. Itu bisa menjadi tanda bahwa Anda memiliki sejumlah karakteristik psikologis yang positif.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (5/6), terdapat delapan ciri yang kemungkinan besar Anda miliki.



1. Anda Memiliki Empati yang Tinggi



Empati adalah kemampuan untuk memahami dan mempertimbangkan perasaan serta pengalaman orang lain. Orang yang terbiasa mengucapkan “permisi” cenderung memiliki kesadaran sosial yang baik.



Mereka tidak hanya memikirkan apa yang mereka rasakan, tetapi juga bagaimana tindakan mereka mungkin memengaruhi orang lain. Bahkan ketika orang tersebut tidak mendengar ucapan mereka, dorongan untuk tetap bersikap sopan menunjukkan bahwa mereka secara alami mempertimbangkan keberadaan orang lain.



Psikolog sering mengaitkan empati dengan perilaku prososial, yaitu tindakan yang dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan kesejahteraan orang lain. Mengucapkan “permisi” merupakan salah satu bentuk kecil dari perilaku tersebut.



2. Kesopanan Sudah Menjadi Bagian dari Identitas Anda



Sebagian orang bersikap sopan karena situasi mengharuskannya. Namun, ada juga orang yang bersikap sopan karena itu sudah menjadi bagian dari siapa mereka.



Ketika Anda mengucapkan “permisi” bahkan saat tidak ada yang mendengar, Anda tidak sedang mencari pengakuan atau pujian. Anda melakukannya karena hal tersebut terasa benar.



Dalam psikologi sosial, perilaku yang dilakukan secara konsisten tanpa pengawasan sering dianggap sebagai cerminan nilai internal yang kuat. Kesopanan Anda bukanlah pertunjukan, melainkan kebiasaan yang telah menyatu dengan identitas pribadi.



3. Anda Memiliki Kesadaran Sosial yang Baik



Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami dinamika lingkungan sekitar dan menyesuaikan perilaku dengan konteks tersebut.



Orang yang memiliki kesadaran sosial tinggi biasanya memperhatikan ruang pribadi, kenyamanan orang lain, dan norma sosial yang berlaku. Mereka cenderung tidak ingin mengganggu, menghalangi, atau membuat orang lain merasa tidak nyaman.



Kebiasaan mengucapkan “permisi” menunjukkan bahwa pikiran Anda secara otomatis memperhitungkan keberadaan orang lain, bahkan dalam interaksi yang sangat singkat dan tidak signifikan.



4. Anda Menghargai Orang Lain sebagai Individu



Ada perbedaan besar antara melihat orang lain sebagai "latar belakang" dan melihat mereka sebagai manusia yang memiliki hak serta martabat yang sama.



Ketika Anda mengucapkan “permisi”, Anda secara tidak langsung mengakui keberadaan orang tersebut. Anda menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan penghormatan, meskipun Anda tidak mengenal mereka dan mungkin tidak akan pernah bertemu lagi.



Psikologi humanistik menekankan pentingnya menghargai setiap individu sebagai pribadi yang bernilai. Kebiasaan kecil seperti ini sering kali mencerminkan pandangan tersebut.



5. Anda Memiliki Pengendalian Diri yang Baik



Banyak perilaku sopan sebenarnya membutuhkan tingkat pengendalian diri tertentu. Dalam situasi sibuk atau tergesa-gesa, lebih mudah untuk fokus pada tujuan sendiri daripada memperhatikan orang lain.



Namun, orang yang tetap mengucapkan “permisi” biasanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan impuls dan mempertahankan standar perilaku yang mereka anggap penting.



Mereka tidak membiarkan stres, kelelahan, atau kesibukan menghapus kebiasaan baik yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun.



6. Anda Cenderung Rendah Hati



Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri sendiri. Sebaliknya, itu adalah kemampuan untuk memahami bahwa kebutuhan dan kenyamanan orang lain sama pentingnya dengan kebutuhan kita.



Mengucapkan “permisi” menunjukkan bahwa Anda tidak menganggap diri sebagai pusat perhatian. Anda mengakui bahwa ruang publik digunakan bersama dan bahwa setiap orang berhak merasa nyaman.



Orang yang rendah hati biasanya lebih mudah bekerja sama, lebih terbuka terhadap masukan, dan lebih mampu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.



7. Anda Memiliki Kebiasaan Moral yang Konsisten



Psikolog sering membedakan antara tindakan yang dilakukan karena tekanan eksternal dan tindakan yang dilakukan karena prinsip internal.



Jika Anda tetap bersikap sopan ketika tidak ada yang memperhatikan, itu menunjukkan adanya konsistensi moral. Anda melakukan sesuatu bukan karena takut dinilai, melainkan karena Anda percaya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan.



Karakter seperti ini sering kali menjadi fondasi bagi kepercayaan dalam hubungan pribadi maupun profesional. Orang lain cenderung merasa nyaman dengan individu yang perilakunya konsisten dalam berbagai situasi.



8. Anda Memiliki Kecerdasan Emosional yang Tinggi



Kecerdasan emosional mencakup kemampuan memahami emosi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan mengelola interaksi sosial secara efektif.



Orang dengan kecerdasan emosional tinggi sering kali menunjukkan perilaku kecil yang menciptakan suasana positif di sekitar mereka. Mereka memahami bahwa rasa hormat dan kesopanan memiliki dampak yang lebih besar daripada yang terlihat.



Mengucapkan “permisi” mungkin hanya membutuhkan satu detik, tetapi tindakan tersebut mencerminkan kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia secara penuh perhatian dan penuh penghargaan.



Kesimpulan



Mengucapkan “permisi” kepada orang asing yang bahkan tidak mendengar Anda mungkin tampak seperti kebiasaan yang tidak berarti. Namun, dari sudut pandang psikologi, tindakan kecil tersebut dapat menjadi petunjuk tentang karakter yang lebih dalam.



Kebiasaan itu sering dikaitkan dengan empati, kesadaran sosial, kerendahan hati, pengendalian diri, kesopanan yang tulus, penghargaan terhadap sesama, konsistensi moral, dan kecerdasan emosional yang baik.



Tentu saja, tidak ada satu perilaku yang dapat sepenuhnya menentukan kepribadian seseorang. Namun, sering kali justru tindakan-tindakan kecil yang dilakukan tanpa berpikir panjang memberikan gambaran paling jujur tentang siapa diri kita sebenarnya.



