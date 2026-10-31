Tindakan Sigap Warga dan Juru Parkir Gagalkan Pencurian Motor di Bogor

Pelaku curanmor bersama barang bukti diamankan Polsek Gunung Putri. (Istimewa)
JawaPos.com - Upaya pencurian sepeda motor di area parkir tanah kosong Cluster Summerset, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berhasil digagalkan oleh kesigapan seorang juru parkir dan warga sekitar pada Jumat (30/10).
Terduga pelaku berinisial D sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diamankan bersama barang bukti berupa kunci letter T.
Peristiwa ini bermula ketika juru parkir berinisial B mengamati gerak-gerik mencurigakan di sekitar kendaraan milik seorang perempuan berinisial I.
Tanpa menunggu lama, B bersama warga langsung bertindak cepat untuk menghentikan aksi tersebut sebelum pelaku sempat membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy milik korban.
Kapolsek Gunung Putri Kompol Hillal Adi Imawan menjelaskan, korban baru menyadari kendaraannya menjadi target sasaran kejahatan setelah selesai bekerja dan hendak pulang.
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Korban kemudian mendapat informasi dari juru parkir di lokasi bahwa motor miliknya hampir dicuri oleh terduga pelaku yang saat itu sudah diamankan.
"Saat dilakukan pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah alat yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian, di antaranya kunci letter T dan kunci magnet," ujar Hillal dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), Sabtu (31/10).
Setelah diamankan di lokasi, terduga pelaku beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolsek Gunung Putri untuk menjalani proses hukum lanjutan.
Pihak kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga dengan mendatangi lokasi kejadian.
Kompol Hillal menyebutkan bahwa serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan untuk mengusut tuntas perkara ini.
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Jawa Pos
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