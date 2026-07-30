Setoran Parkir Tunjungan Surabaya Tembus Rp 2,6 Juta dalam Semalam usai Digitalisasi

Ilustrasi juru parkir di Jalan Tanjung Anom, Kawasan Jalan Tunjungan Romansa Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Pemkot Surabaya mencatat setoran parkir di Jalan Tanjung Anom, kawasan Tunjungan Surabaya melonjak meningkat signifikan usai penerapan sistem digitalisasi.
Setoran yang sebelumnya hanya sekitar Rp 600 ribu kini menembus sekitar Rp 2,6 juta dalam semalam. Artinya ada kenaikan lebih dari empat kali lipat dibanding era sebelum digitalisasi diterapkan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) dan OPD terkait tentang pengelolaan parkir non tunai.
"Yang membuat saya terkejut adalah hasilnya. Setoran parkir pada Sabtu malam biasanya hanya sekitar Rp 600 ribu. Namun (sejak parkir digital) setoran mencapai Rp 2,6 juta dalam satu malam," tuturnya, Rabu (29/7).
Di Jalan Tanjung Anom, hasil evaluasi menunjukkan selain tidak ada lagi kendaraan yang parkjr di trotoar. Juru parkir juga konsisten menerapkan sistem pembayaran non tunai (digital) di lapangan.
"Di Jalan Tanjung Anom (kawasan Jalan Tunjungan Romansa) memang tetap melibatkan juru parkir, tetapi petugas Dishub ikut berjaga untuk memastikan seluruh pembayaran dilakukan secara non-tunai," imbuh Eri.
Keberhasilan ini mendorong Pemkot Surabaya menerapkan pola serupa di seluruh titik parkir di Surabaya.
Eri menilai langkah tersebut akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai potensi pendapatan parkir di setiap lokasi.
"Dishub harus menangani langsung seluruh titik parkir, tetapi juru parkir tetap diberdayakan di lokasi. Dengan cara itu potensi (peningkatan setoran parkir) di setiap titik parkir bisa diketahui," ucapnya.
Selama masa uji coba, seluruh pendapatan parkir akan direkap setiap hari sebagai bahan evaluasi. Setelah itu, pengelolaan dapat dikembalikan kepada juru parkir dengan pengawasan yang tetap berjalan.
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