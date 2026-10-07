KPK akan Periksa Nusron Wahid sebagai Saksi Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, pada Rabu (7/10).

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Nusron diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan salah satunya dilakukan untuk mendalami perkara dugaan suap Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Benar, hari ini, Rabu (7/10), Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr. NW selaku Menteri ATR/BPN, dalam rangka pendalaman penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (7/10).

Ia menegaskan, keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mengusut lebih jauh rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara ini," ujar Budi.

Menurut Budi, pemanggilan Nusron menjadi bagian dari langkah penyidik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pengusutan perkara. KPK ingin memastikan konstruksi perkara dapat diketahui secara menyeluruh berdasarkan keterangan para pihak yang diperiksa.