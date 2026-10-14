Empat Orang Terluka dan 15 Rumah Rusak Terkena Puing Rudal Houthi yang Dicegat Saudi

Tangkapan layar dari rekaman video memperlihatkan sebuah rudal Houthi yang sedang diluncurkan. (AFP)
JawaPos.com - Empat orang terluka dan 15 rumah mengalami kerusakan ringan setelah puing-puing dari dua rudal jelajah yang dapat dicegat, dikabarkan jatuh di Riyadh.
Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi menyatakan rudal tersebut diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman dan dapat dicegat, Selasa (13/10). Serpihan rudal yang jatuh tersebut menyebabkan dua perempuan, seorang laki-laki, dan seorang anak terluka.
Dlansir dari Antara, Rabu (14/10), prosedur darurat telah dilaksanakan setelah kejadian tersebut, tambah otoritas tersebut.
Dalam pengumuman terpisah, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Turki al-Maliki, mengatakan pasukan koalisi dapat mencegat dan menghancurkan rudal jelajah lain di Al-Kharj, sebelah tenggara Riyadh.
Sementara itu, Kementerian Energi Arab Saudi menyatakan sebuah gedung administrasi milik Saudi Aramco di Dhahran, wilayah timur negara tersebut, menjadi sasaran serangan pada Selasa malam dan memicu kebakaran kecil.
Kementerian tersebut mengatakan tim tanggap darurat telah merespons insiden tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, serta memastikan tidak ada laporan korban luka maupun korban jiwa.
Sebelumnya, Selasa pagi, koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan telah mencegat dan menghancurkan enam rudal dan pesawat nirawak (drone) yang diluncurkan kelompok Houthi ke arah kerajaan tersebut.
Baca Juga:Pasca serangan Rudal Houthi ke Riyadh, Komisi I DPR Minta KBRI Siaga Lindungi WNI di Arab Saudi
Al-Maliki mengatakan pasukan telah mencegat rudal yang mengarah ke Haradh dan Dhahran, sementara koalisi melaporkan adanya serpihan rudal yang jatuh di kawasan pemukiman di Dhahran.
Koalisi juga melaporkan telah mencegat rudal jelajah dan drone di wilayah Riyadh dan Arab Saudi sebelah selatan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022