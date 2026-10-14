Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 14 Oktober 2026 | 18.24 WIB

Empat Orang Terluka dan 15 Rumah Rusak Terkena Puing Rudal Houthi yang Dicegat Saudi

Tangkapan layar dari rekaman video memperlihatkan sebuah rudal Houthi yang sedang diluncurkan. (AFP) - Image

Tangkapan layar dari rekaman video memperlihatkan sebuah rudal Houthi yang sedang diluncurkan. (AFP)

JawaPos.com  - Empat orang terluka dan 15 rumah mengalami kerusakan ringan setelah puing-puing dari dua rudal jelajah yang dapat dicegat, dikabarkan jatuh di Riyadh.

Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi menyatakan rudal tersebut diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman dan dapat dicegat, Selasa (13/10). Serpihan rudal yang jatuh tersebut menyebabkan dua perempuan, seorang laki-laki, dan seorang anak terluka.

Dlansir dari Antara, Rabu (14/10), prosedur darurat telah dilaksanakan setelah kejadian tersebut, tambah otoritas tersebut.

Dalam pengumuman terpisah, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Turki al-Maliki, mengatakan pasukan koalisi dapat mencegat dan menghancurkan rudal jelajah lain di Al-Kharj, sebelah tenggara Riyadh.

Sementara itu, Kementerian Energi Arab Saudi menyatakan sebuah gedung administrasi milik Saudi Aramco di Dhahran, wilayah timur negara tersebut, menjadi sasaran serangan pada Selasa malam dan memicu kebakaran kecil.

Kementerian tersebut mengatakan tim tanggap darurat telah merespons insiden tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, serta memastikan tidak ada laporan korban luka maupun korban jiwa.

Sebelumnya, Selasa pagi, koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan telah mencegat dan menghancurkan enam rudal dan pesawat nirawak (drone) yang diluncurkan kelompok Houthi ke arah kerajaan tersebut.

Al-Maliki mengatakan pasukan telah mencegat rudal yang mengarah ke Haradh dan Dhahran, sementara koalisi melaporkan adanya serpihan rudal yang jatuh di kawasan pemukiman di Dhahran.

Koalisi juga melaporkan telah mencegat rudal jelajah dan drone di wilayah Riyadh dan Arab Saudi sebelah selatan.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Koalisi Cegat dan Hancurkan Rudal Houthi yang Targetkan Wilayah Barat Daya Arab Saudi - Image
Internasional

Koalisi Cegat dan Hancurkan Rudal Houthi yang Targetkan Wilayah Barat Daya Arab Saudi

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore