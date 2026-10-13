Pejabatnya Kena OTT KPK, BNPB Janji Tak Lakukan Intervensi dalam Proses Penegakan Hukum

ILUSTRASI: Kantot BNPB.( Dery Ridwansah/ JawaPos.com ).
JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghormati proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung pada Selasa (13/10). BNPB memastikan tidak akan melakukan intervensi atas proses penegakan hukum tersebut.
”BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan saat dikonfirmasi ihwal OTT tersebut.
Berton menyatakan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Namun, BNPB juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Antirasuah.
”BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.
Pasca OTT tersebut, lanjut Berton, pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan pengamanan dokumen sebagai bentuk pengawasan melekat. Tidak hanya itu, seluruh jajaran diminta tetap fokus pada pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.
”BNPB mengimbau seluruh jajaran untuk tetap fokus pada tugas penanggulangan bencana, kemanusiaan dan tidak terpengaruh oleh proses hukum yang berjalan,” lanjut dia.
Di luar itu, BNPB meminta masyarakat dan media massa menunggu hasil proses penegakan hukum di KPK tanpa berspekulasi. Berton menjamin, instansinya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan penguatan pengawasan internal.
Sebelumnya, KPK memastikan jajarannya melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat BNPB. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media. Dia membenarkan ada kegiatan lapangan yang tidak lain adalah OTT.
”Benar ada kegiatan lapangan oleh pegawai KPK,” imbuhnya saat dikonfirmasi terkait OTT tersebut.
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