Ruben Onsu Juga Laporkan Sarwendah Atas Kasus Dugaan Peretasan Email

JawaPos.com - Ruben Onsu resmi melaporkan Sarwendah atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media sosial buntut disebarkannya video call Ruben dengan seorang pria melalui akun media sosialnya.

Ruben bersama Betrand Peto pada hari yang sama atau pada Minggu, 11 Oktober 2026 juga membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya terhadap Sarwendah atas kasus dugaan akses ilegal buntut diretasnya email milik Betrand Peto.

"Klien kami, Ruben Onsu, pada tanggal 11 Oktober 2026 membuat dua laporan. Hanya saja jamnya berbeda," ujar Minola Sebayang saat ditemui di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/10).

Ruben dan Betrand Peto memiliki keyakinan Sarwendah melakukan peretasan terhadap email pribadi Onyo sehingga video-video pribadinya saat nongkrong dan minum-minum bersama teman-temannya bisa beredar luas di media sosial.

"Ada dugaan perbuatan melawan hukum, masuk ke akun pribadi saudara BP dan kemudian mengambil data tanpa hak, mengambil foto, video, yang ada di akun atau di email-nya BP," terang Minola Sebayang.

Usai data pribadi milik Betrand Peto diambil, kemudian video dan foto itu beredar luas di media sosial usai diunggah oleh sejumlah akun medsos.

Ruben Onsu dan Betrand Peto memiliki keyakinan kuat orang yang melakukan peretasan dan mengambil data pribadi adalah Sarwendah mengingat akun email Onyo tersambung dengan alamat email milik Sarwendah.

"Pemilik email-nya sarwen***. Itu email yang kami laporkan. Dan ada dua nomor telepon masing-masing 081*** dan 081***. Nomor ini disampaikan BP, sepanjang yang dia ketahui, adalah nomor telepon S," ungkap Minola Sebayang.