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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 02.41 WIB

Belum Jadi Beroperasi Sebagai SPPG, Rumah di Kendal Digegerkan dengan Penemuan Mayat

Ilustrasi temuan mayat. (Istimewa). - Image

Ilustrasi temuan mayat. (Istimewa).

JawaPos.com – Warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan jasad seorang laki-laki di sebuah rumah di samping APLG, Jalan Alteri Kaliwungu, Selasa (6/10) pagi. Jasad tersebut ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Posisi korban berada di bagian dalam rumah dan disebut terjebak di teralis jendela.

Penemuan itu bermula ketika warga sekitar mencium bau tidak sedap yang cukup menyengat dari area rumah. Karena merasa curiga, warga kemudian mengecek lokasi hingga akhirnya menemukan keberadaan jasad laki-laki tersebut.

Rumah yang menjadi lokasi penemuan diketahui merupakan bangunan yang rencananya akan digunakan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bangunan tersebut diketahui telah disewa sejak Februari lalu.

Kabar penemuan jasad tersebut kemudian membuat warga sekitar berdatangan ke lokasi. Petugas juga datang untuk melakukan penanganan dan pemeriksaan awal terhadap tempat kejadian.

Salah seorang warga Kaliwungu yang enggan disebutkan namanya mengatakan, korban saat ini telah dibawa ke RS Bhayangkara untuk menjalani proses autopsi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban.

Menurut informasi yang diterima warga tersebut, korban merupakan salah satu warga Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Usianya diperkirakan sekitar 29 tahun.

Korban juga disebut masih memiliki hubungan sebagai tetangga dengan warga yang memberikan informasi tersebut. Berdasarkan keterangan dari keluarga, korban diketahui sudah sekitar 10 hari tidak pulang ke rumah.

Editor: Diar Candra
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