BGN Bantah Penemuan Jenazah Terborgol di Kendal Terkait SPPG

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan gedung tempat penemuan jenazah pria terborgol di Kendal, Jawa Tengah, beberapa waku lalu tidak berkaitan dengan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gedung tersebut disebut hanya memiliki kemiripan dengan bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dengan melakukan pengecekan di lapangan dan berkoordinasi dengan koordinator wilayah setempat.

“Setelah kami lakukan penelusuran di lapangan termasuk koordinasi dengan korwil setempat diketahui bahwa itu adalah gedung yang hanya mirip dengan gedung SPPG,” kata Tysa melalui pernyataannya yang diunggah di akun @badangizinasional.ri, Sabtu (10/10).

Dia menjelaskan, bangunan tersebut tidak memiliki identitas atau ID SPPG. Selain itu, tidak pernah ada kegiatan yang berkaitan dengan operasional SPPG di lokasi tersebut.

“Bahwa gedung tersebut tidak punya ID SPPG, tidak pernah terjadi kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan SPPG di sana, dan gedung itu juga bukanlah gedung yang berkaitan, terkena dampak dari moratorium, dan saat ini juga tidak ada mitra BGN yang mengklaim memiliki gedung itu,” ujarnya.

Atas dasar penelusuran tersebut, BGN menyatakan tidak memiliki keterkaitan dengan bangunan tempat penemuan jenazah itu.