Produk Baja asal Kendal Tembus Australia, Baja Ringan jadi Kiriman Pertama

Executive Director Kawasan Industri Kendal, Juliani Kusumaningrum. (Istimewa)
JawaPos.com - Produk baja buatan dalam negeri mulai memperluas pasar ke mancanegara.
PT Auri Steel Metalindo melakukan ekspor perdana produk jadi baja ringan dari fasilitas produksinya di Kendal, Jawa Tengah, ke Australia pada Jumat (2/10).
Sebanyak 60.000 batang baja ringan dikirim dalam ekspor perdana ke negeri kanguru tersebut.
Perusahaan juga memiliki potensi ekspor hingga 6.000 ton per tahun dengan nilai mencapai Rp 132 miliar.
Ekspor tersebut menjadikan Auri Steel sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pertama di Kawasan Industri Kendal (KIK), yang mengekspor produk jadi baja ke pasar luar negeri.
Langkah ini juga menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah pada produk industri logam dalam negeri.
Produk yang dikirim bukan sekadar bahan mentah atau setengah jadi, melainkan baja ringan yang telah melalui proses manufaktur dan siap digunakan untuk kebutuhan konstruksi.
Executive Director Kawasan Industri Kendal, Juliani Kusumaningrum, menilai ekspor Auri Steel menjadi gambaran perkembangan industri manufaktur nasional dalam menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
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“Selama ini, ekspor sektor baja Indonesia banyak didominasi bahan mentah atau setengah jadi. Langkah ini menunjukkan bahwa industri manufaktur dalam negeri memiliki daya saing global, standar mutu internasional, dan kapasitas untuk menembus pasar seperti Australia,” ujar Juliani di Jakarta.
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