Profil Yayat Sudrajat, Eks Anggota Polri yang Diduga Terseret Samarkan Aset Bupati Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota Polri, Yayat Sudrajat alias Lippo, di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/9).
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan kepemilikan belasan rumah mewah milik Anggota Polri, Yayat Sudrajat alias Lippo yang tersebar di sejumlah wilayah. Hal itu merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
Yayat diduga terlibat kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara. Asal-usul kekayaan Yayat makin disorot setelah namanya muncul dalam kasus dugaan korupsi. Kasus ini melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Dalam surat dakwaan terhadap kontraktor Sarjan, Yayat diduga menerima aliran uang langsung. Totalnya mencapai Rp 1,4 miliar pada 2024 hingga 2025.
Penyidik lembaga antirasuah juga telah menggeledah rumah Yayat Sudrajat yang berlokasi di Cibubur, Jakarta Timur dan di Depok, Jawa Barat.
KPK menyebut penyidik menemukan indikasi kepemilikan sejumlah aset bernilai tinggi yang tersebar di berbagai wilayah. Aset tersebut masih ditelusuri untuk mengetahui keterkaitannya dengan perkara yang sedang disidik.
Yayat sendiri telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali informasi mengenai dugaan keterlibatannya dalam rangkaian pengadaan barang dan jasa yang tengah diusut.
Dalam pengembangan perkara ini, KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum.
Dengan mekanisme tersebut, penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat sebelum menetapkan tersangka dalam proses penyidikan.
Yayat Sudrajat tercatat pernah bertugas sebagai anggota Unit Intelijen Keamanan (Intelkam) Polsek Cimanggis, Depok. Unit tersebut memiliki tugas yang berkaitan dengan fungsi intelijen keamanan, antara lain melakukan deteksi dini, penyelidikan, hingga pemetaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
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