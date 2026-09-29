Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Selasa, 29 September 2026 | 23.26 WIB

Ombudsman Ungkap Dua Kali Ditolak Masuk Lapas Cibinong Hingga Terjadi Aksi Saling Dorong

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9). (TV Parlemen) - Image

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9). (TV Parlemen)

JawaPos.com - Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengungkapkan bahwa pihaknya telah dua kali mendapat penolakan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Sidak pertama dilakukan pada 18 Juni 2026.

Menurutnya, sidak pada Juni 2026 itu dilakukan dalam rangka Hari Anti Penyiksaan Internasional. Saat itu, sidak dilakukan bersama-sama Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas, LPSK, KPAI. Namun, tim sidak tidak diperbolehkan masuk.

"Kami sama-sama dalam rangka monitoring penyiksaan di institusi yang dilakukan oleh negara, termasuk Lapas. Pada saat itu tim sidak tidak diperbolehkan masuk oleh petugas Lapas Kelas IIA Cibinong," kata Syafrida dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

Ia mengakui, sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong mengalami hambatan. Menurutnya, sidak yang dilakukan Ombudsman RI semata untuk memastikan pelayanan publik di dalam lapas dan rutan, terutama bagi warga binaan dan keluarga yang mengunjunginya terlayani dengan baik.

"Dan tidak ada tindakan diskriminasi, tidak ada tindakan-tindakan pungli, dan tindakan kekerasan kepada warga binaan," tegasnya.

Sementara sidak yang dilakukan pada 23 September 2026 dalam rangka pengawasan rutin. Dalam sidak tersebut, kata Syafrida, pihaknya juga mengalami hambatan karena tidak diizinkan masuk oleh petugas.

Meski telah menunjukan surat tugas kepada Kepala Lapas Cibinong, lanjut Syafrida, pihaknya tetap tidak diizinkan masuk. Perlakuan itu berbeda dari kunjungan Ombudsman RI ke lapas dan rutan yang telah dikunjungi.

"Setelah melakukan menunggu selama 30 menit, kami tidak juga mendapatkan informasi," bebernya.

Menurutnya, setelah peristiwa temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong, kata Syafrida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya menginformasikan bahwa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen PAS Jawa Barat mempertanyakan soal kedatangan Ombudsman RI. Sebab, Lapas Kelas IIA Cibinong diklaim merupakan tanggungjawab dari Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya.

"Kami agak menyayangkan, seharusnya kalau memang sudah mendapatkan informasi itu (sidak), kami dibiarkan masuk untuk kami bisa melihat dan kami bisa memberikan saran perbaikan pada saat itu juga," cetusnya.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bappisus Bakal Bersih-Bersih 532 Lapas dan Rutan, Belajar dari Kasus Cibinong - Image
Nasional

Bappisus Bakal Bersih-Bersih 532 Lapas dan Rutan, Belajar dari Kasus Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 21.49 WIB

Kepala Bappisus Dorong Adanya Penyelidikan Tindak Pidana Kalapas Cibinong dan Jajajarannya - Image
Kasuistika

Kepala Bappisus Dorong Adanya Penyelidikan Tindak Pidana Kalapas Cibinong dan Jajajarannya

Selasa, 29 September 2026 | 20.48 WIB

Ombudsman Siap Sampaikan Fakta Lapangan saat Sidak Lapas Cibinong ke DPR - Image
Kasuistika

Ombudsman Siap Sampaikan Fakta Lapangan saat Sidak Lapas Cibinong ke DPR

Selasa, 29 September 2026 | 05.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore